وخلال العام، عزّز سوق أبوظبي للأوراق المالية مكانته كثاني أكبر سوق في المنطقة، ورسّخ حضوره العالمي من خلال تأسيس مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، التي جمعت كلاً من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وشركة أبوظبي للمقاصة، وشركة أبوظبي للإيداع، ضمن هيكل موحّد.

وقد مثّل هذا التحوّل الاستراتيجي تطوراً هيكلياً في نموذج تشغيل السوق، ودفع مسيرته نحو معايير الأسواق المتقدمة، عبر توفير بنية تحتية متكاملة وعالية الأداء للتداول والمقاصة والتسوية تدعم فئات أصول متعددة، تشمل الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وأدوات الدين والمشتقات، ضمن منصة واحدة، بما وسّع نطاق الوصول إلى سوق رأس المال، وعزّز الربط بين الأسواق، وسهّل تدفقات استثمارية أعمق، مؤكداً مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية رائدة.

وتكامل هذا التحول الاستراتيجي مع سلسلة من الإنجازات الأولى من نوعها على مستوى الأسواق.

إذ أصبح سوق أبوظبي للأوراق المالية أول سوق في العالم العربي يُدرج أوراقاً مالية من الولايات المتحدة من خلال الادراج المزدوج لصندوقين استثماريين متداولين مدرجين في بورصة نيويورك، بقيمة أصول مُدارة تقارب 10 مليارات دولار أمريكي. كما كان أول سوق في المنطقة يدرج صناديق استثمارية متداولة ذات طابع خاص، أحدها يركز على الحوسبة الكمية، والآخر يتتبع الشركات المحركة لنمو الذكاء الاصطناعي عالمياً، إلى جانب إدراج أول سند رقمي قائم على تقنية السجلات الموزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وبالتوازي، وسّع السوق نطاق حضوره الدولي عبر استقبال أول عضو تداول للتداول عن بعد للمستثمرين الأفراد وأول عضو مقاصة عام، ما عزّز عمق السوق وإمكانية الوصول إليه وانتشاره العالمي.

إنجازات مؤسسية واستراتيجية

شكّل عام 2025 محطة إضافية لترسيخ الدور المحوري لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية في دعم الزخم الاقتصادي لإمارة أبوظبي، من خلال أداء سوقي قوي وتعزيز مكانتها بين أبرز أسواق المال العالمية.

فمنذ يناير 2020، سجل مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية نمواً مستداماً، متفوقاً على مؤشري مورغان ستانلي للأسواق الناشئة وفوتسي راسل للأسواق الناشئة، بما يعكس عمق السوق وسيولته وجاذبيته طويلة الأجل للمستثمرين العالميين.

ومع تجاوز القيمة السوقية الإجمالية حاجز 3.1 تريليونات درهم، واصلت المجموعة توسيع قنوات تكوين رأس المال، بما يتيح للشركات جمع التمويل اللازم للتوسع محلياً ودولياً، ويُمكّن أكثر من 1.2 مليون مستثمر من أكثر من 200 جنسية من المشاركة في قصة النمو الاقتصادي للإمارة.

وحققت الشركات المدرجة أرباحاً صافية مجمعة بلغت نحو 140 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بنمو سنوي يقارب 19 بالمئة، فيما وزّعت 74 مليار درهم كأرباح نقدية في عام 2025، ما يعكس متانة العائدات في السوق.

كما أكدت حركة التداول ثبات التوجه الاستراتيجي للسوق، حيث تجاوزت قيمة التداولات 385 مليار درهم، بنمو سنوي نسبته 12.6 بالمئة وارتفع متوسط قيمة التداول اليومية بنسبة 12.1 بالمئة ليصل إلى 1.52مليار درهم، بما يعكس مشاركة أوسع من مختلف فئات المستثمرين وسوقاً ثانوية أكثر سيولة ومرونة.

وبالتوازي مع نمو السوق، واصلت المجموعة إعطاء أولوية لتمكين المستثمرين وتعزيز سهولة الوصول.

فقد أطلقت حلولاً مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تبسيط قرارات الاستثمار من خلال تحويل الإفصاحات المعقدة إلى معلومات واضحة وسهلة الاستخدام. كما عزّز التكامل مع منصة "تم" للخدمات الحكومية الموحدة في أبوظبي انسجام السوق مع الاستراتيجية الرقمية للإمارة، وأتاح لأكثر من 11 مليون مواطن ومقيم وشركة في دولة الإمارات التسجيل والوصول إلى أسواق رأس المال بسلاسة.

وشهدت منظومة الربط العالمي توسعاً إضافياً من خلال شراكات مع منصات مثل ايتورو، ثاندر، ويو بنك، إكس كيوب، وانتراكتيف بروكرز، ما عزّز التفاعل الدولي.

كما واصلت منصة "تبادل" توسيع نطاق الوصول العالمي للمجموعة، مع انضمام سوقين جديدين إلى المنصة وتوقيع مذكرتي تفاهم مع أسواق مالية أخرى، بما يفتح آفاقاً جديدة للإدراجات المتبادلة والابتكار في المنتجات وتكامل الأسواق.

وأطلقت المجموعة "مختبر نبض الأسواق" في جامعة ليوا، وهو الثاني ضمن برنامجها للتثقيف المالي، ليكمل منصة التداول الافتراضية المطوّرة، والشراكات الأكاديمية، وحملات التوعية المالية المتخصصة. وتعكس هذه المبادرات مجتمعة التزام السوق بتزويد الطلبة بالمهارات العملية اللازمة، وسد الفجوة بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي.

ركيزة أساسية في الرؤية الاقتصادية طويلة الأجل لأبوظبي

تواصل مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية مسيرتها في دعم مسيرة التطوير الاقتصادي، والتنويع المستدام، وتكوين رأس المال طويل الأجل. ويستفيد المستثمرون والمُصدِرون من البيئة الاقتصادية المستقرة لإمارة أبوظبي ودولة الإمارات، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونمو الاقتصاد غير النفطي.

ويوفّر السوق للمستثمرين المؤسسيين وصناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد ومديري الأصول العالميين وصولاً فعالاً إلى الأسواق الأولية والثانوية، بما يعزز السيولة، ومرونة السوق، وكفاءة اكتشاف الأسعار.

كما يشهد الإقبال الاستثماري للأفراد نمواً من حيث الحجم والنضج، مدعوماً بالابتكار الرقمي وتنوّع المنتجات الاستثمارية. وأسهم إدراج خمسة صناديق استثمار متداولة جديدة خلال العام في توسيع فرص الوصول إلى استراتيجيات استثمارية شفافة ومتنوعة، وتعزيز ريادة سوق أبوظبي للأوراق المالية كأكبر وأكثر أسواق الصناديق المتداولة نشاطاً في المنطقة، ليصل إجمالي عدد الصناديق المدرجة إلى 20 صندوقاً.

وتواصل التوزيعات المالية التنافسية في السوق دعم بناء الثروة على المدى الطويل. فقد أطلق السوق في ديسمبر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية، والذي يعد أول مؤشر إقليمي يركز على توزيعات الأرباح النقدية للشركات، ويضم 17 شركة عالية السيولة وزّعت أكثر من 52 مليار درهم على المستثمرين في عام 2025.

وشكّلت توزيعات هذه الشركات أكثر من 70 بالمئة من إجمالي توزيعات السوق، بمتوسط على عائد المؤشر بلغ 5.28 بالمئة، متجاوزاً بشكل ملحوظ متوسط العائد العالمي البالغ بين 1.5 بالمئة و3 بالمئة، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة مفضلة للمستثمرين الباحثين عن الدخل الثابت وتكوين رأس المال المستدام.

نتطلع قدمًا إلى عام 2026

مع التقدم النوعي والتحول الرقمي الذي تحقق في عام 2025، سوف تواصل مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية تركيزها على تعميق القيمة المضافة. ويشمل ذلك توفير بنية تحتية رقمية عالمية المستوى تقلل من الاحتكاك، وتعزز الشفافية، وتدعم التوسع المستدام.

وبالاستناد إلى الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي، وقوة صناديقها السيادية، والتزامها بتطوير أسواق رأس المال، تواصل المجموعة التخطيط على المدى الطويل والاستثمار في بنية تحتية مستقبلية تقود تطور الأسواق عالمياً. ويشمل ذلك ضمان توافق هيكل السوق والتشريعات والحوكمة وقدرات ما بعد التداول مع أفضل المعايير الدولية، بما يعزز دورها الريادي في هذا القطاع.

وتُمكّن هذه الأولويات مجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية من توسيع نطاق الوصول، وتعزيز نمو رأس المال طويل الأجل، وتعزيز السيولة وكفاءة اكتشاف الأسعار، بما يعكس سوقاً رأسمالية أكثر نضجاً ومرونة.

أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2025.. بالأرقام

القيمة السوقية: 3.13 تريليون درهم مقابل 3 تريليون درهم مع نهاية عام 2024 (زيادة بنسبة 4.6 بالمئة)

القيمة السوقية للشركات مزدوجة الادراج: 52.2 مليار درهم مقابل 41.4 مليار درهم مع نهاية عام 2024 (زيادة بنسبة26.2 بالمئة)

قيم التداول: 385 مليار درهم مقابل 342 مليار درهم خلال عام 2024 (زيادة بنسبة 12.6 بالمئة)

أحجام التداول: 102 مليار سهم مقابل 90 مليار سهم خلال عام 2024 (زيادة بنسبة 13.4 بالمئة)

عدد الصفقات: 5.6 مليون صفقة مقابل 4.6 مليون صفقة خلال عام 2024 (زيادة بنسبة 22.2 بالمئة)

قيم تداولات المستثمرين الأجانب (بيع + شراء): 299 مليار درهم مقابل 262 مليار درهم خلال عام 2024 (زيادة 13.8 بالمئة) وشكلت تداولاتهم نحو 39 بالمئة من إجمالي التداولات في 2025

قيم تداولات المستثمرين الاماراتيين (بيع + شراء): 472 مليار درهم مقابل 422 مليار درهم خلال عام 2024 (زيادة بنسبة 11.8 بالمئة)

قيم تداولات المستثمرين المؤسساتيين (بيع + شراء): 600 مليار درهم وشكلت مقابل 548 مليار درهم خلال عام 2024 (زيادة بنسبة 10 بالمئة) وشكلت تداولاتهم 78 بالمئة من إجمالي التداولات في 2025

قيم تداولات المستثمرين الأفراد (بيع + شراء): 167 مليار درهم مقابل 136 مليار درهم في 2024 (زيادة بنسبة 22.9 بالمئة)

التوزيعات النقدية للشركات المدرجة: 74 مليار درهم مقابل 67 مليار درهم في 2024 (زيادة 9.4 بالمئة)

أرباح الشركات المدرجة: حوالي 140 مليار درهم منذ بداية العام 2025 وحتى نهاية الربع الثالث من 2025 مقابل 117 مليار درهم في نفس الفترة من 2024 (زيادة نحو 19 بالمئة)

الأوراق المالية الجديدة خلال عام 2025 :

- 20 ورقة مالية: