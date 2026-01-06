ووفقا للإفصاح، عينت الشركة كلا من بنك بي.إن.بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك إتش.إس.بي.سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين للاكتتاب فيما يتعلق بالطرح المقترح.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج الشركة لإصدار صكوك دولية بقيمة خمسة مليارات دولار بداية من اليوم.

وقالت STC في بيانها إنه سيتم الإصدار من خلال شركة ذات غرض خاص يتم تأسيسها خارج المملكة العربية السعودية لهذا الغرض. وقد يتم إصدار هذه الصكوك على شريحة أو عدة شرائح أو من خلال سلسلة من الإصدارات، عن طريق طرحها على المستثمرين المؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها (الطرح المقترح).