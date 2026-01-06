وبلغت مبيعات تويوتا من السيارات الكهربائية 1.18 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 17.6 بالمئة سنويا بما يمثل 47 بالمئة من إجمالي مبيعاتها في الولايات المتحدة، وهو ما يؤكد تزايد تنوع تشكيلة سيارات الشركة الهجين، والسيارات الكهربائية القابلة للشحن، والسيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.

وفي الربع الأخير من العام الماضي باعت الشركة 652195 سيارة، بزيادة بنسبتها 8.1 بالمئة، فيما انخفضت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 1.1 بالمئة لتصل إلى 290840 سيارة أي ما يعادل 44.6 بالمئة من إجمالي مبيعات الربع.

وارتفعت مبيعات ديسمبر بنسبة 10.3 بالمئة إلى 231513 سيارة.

وسلمت العلامة التجارية تويوتا 2.15 مليون سيارة خلال العام الماضي بزيادة نسبتها 8.1 بالمئة مسجلةً بذلك رابع أفضل مبيعات سنوية لها على الإطلاق، وأقوى أداء لها منذ عام 2017.

وبلغ إجمالي مبيعات سيارات تويوتا الهجين والكهربائية في الولايات المتحدة ما يزيد قليلاً عن 1.05 مليون سيارة، بزيادة نسبتها 19 بالمئة، ما يمثل 49 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركة.

وسجلت سيارات لكزس الفارهة التابعة لمجموعة تويوتا أعلى مبيعات سنوية لها على الإطلاق، حيث باعت 370260 سيارة، بزيادة نسبتها 7.1 بالمئة عن عام 2024.

وبلغت مبيعات لكزس الكهربائية رقما قياسيا قدره 131851 سيارة بزيادة نسبتها 7.2 بالمئة بما يعادل 35.6 بالمئة من إجمالي مبيعات لكزس في الولايات المتحدة.

وأشار مسؤولون تنفيذيون في شركة تويوتا إلى أن الأداء القوي يعكس الطلب على الخيارات ذات الأسعار المعقولة، وتشكيلة واسعة من السيارات التي يقل سعرها عن 30 ألف دولار، والاهتمام المتزايد بالسيارات الكهربائية.