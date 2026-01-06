وسجل مؤشر ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في الإمارات المعدل في ضوء العوامل الموسمية 54.2 في ديسمبر، وهو أقل قليلا من أعلى مستوى له في تسعة أشهر عند 54.8 في نوفمبر، ولكنه أعلى بكثير من حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وظل المؤشر قريبا من متوسطه على المدى الطويل البالغ 54.3.

وكان نمو الناتج من بين أسرع المعدلات المسجلة في 2025، لكن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأكبر معدل في 15 شهرا، مدفوعة بارتفاع الأجور وأسعار المواد.

وظل الطلب قويا، على الرغم من تباطؤ معدل نمو الطلبيات الجديدة قليلا في ديسمبر. وسجل المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة 57.2 نقطة في ديسمبر من 57.8 في الشهر السابق له.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد اند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس "اختتم القطاع غير النفطي في الإمارات 2025 على ارتفاع قوي، مما يمثل عاما من النمو القوي ولكن المتراجع إلى حد ما في ظروف العمل".

وقال أوين "اتسم ديسمبر أيضا بتسارع ضغوط التكلفة واستراتيجيات المخزون الأقل حجما، مما يشير إلى أن عدد من الشركات تشعر بالضغط على ميزانياتها العمومية".

وأسهم ارتفاع الطلب والتأخيرات الإدارية في تراكم الأعمال، وهو الأكثر وضوحا منذ 10 أشهر.

وظلت توقعات الأعمال المستقبلية إيجابية، على الرغم من أن التفاؤل كان أقل بسبب المخاوف بشأن تشبع السوق وضغوط التكلفة.

وفي دبي، مركز الأعمال والسياحة في الإمارات، انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي انخفاضا طفيفا إلى 54.3 في ديسمبر، بعد أن سجل قراءة 54.5 في الشهرين السابقين، لكن مستويات الإنتاج ارتفعت بأكبر وتيرة منذ مارس 2024.