وأوضحت الهيئة وفق البيانات الصادرة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.1 بالمئة بالأسعار الثابتة 4.9 بالمئة بالأسعار الجارية للربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما سجل الناتج المحلي الإجمالي النفطي زيادة بلغت 9.3 بالمئة بالأسعار الثابتة و2.3 بالمئة بالأسعار الجارية.

الجدير بالذكر أن جميع الأنشطة الاقتصادية في البحرين حققت نمواً ايجابياً متفاوتاً بالأسعار الثابتة والجارية مقارنة بالربع الثالث من عام 2024.

فقد حققت الأنشطة العقارية زيادة بنسبة 5.4 بالمئة، فيما حققت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين نسبة 5.0 بالمئة يليهم نشاط التعليم بنسبة 4.8 بالمئة ونشاط النقل والتخزين بنسبة 4.4 بالمئة بالأسعار الثابتة.