كما تعكس الاضطرابات الأخيرة في فنزويلا، أحد الموردين للمعدن، الضغوط المتزايدة على الأسواق، مما يزيد من سباق الدول والشركات لتأمين المعادن الحيوية الأساسية للصناعات الكهربائية والبنية التحتية.

يأتي هذا الارتفاع وفق منصة "مايننج" المتخصصة في المعادن بعد أن حققت أسعار النحاس زيادة بنحو 40 بالمئة خلال العام الماضي، مدعومة بتوقعات نمو قوي في الطلب، لا سيما من مراكز البيانات المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات الكهربائية، حيث يعد النحاس عنصرا أساسيا في كابلات الطاقة والبنية التحتية الكهربائية.