تحديث الأسعار

صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4465.32 دولار للأونصة (الأوقية) عند الساعة 0328 بتوقيت غرينتش بعد أن قفز ثلاثة بالمئة تقريبا في الجلسة السابقة. وكان الذهب سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4549.71 دولار في 26 ديسمبر، واختتم العام مرتفعا 64 بالمئة، وهو أفضل أداء سنوي له منذ 1979.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.3 بالمئة إلى 4465.70 دولار، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وقاله إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف، "لم تكن تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ضارة بالتأكيد، لكن الحسابات لم تتغير كثيرا فيما يبدو. وبالطبع، لدينا أسبوع حافل مع صدور تقرير الوظائف يوم الجمعة".

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس نيل كاشكاري أمس الاثنين إن التضخم يتراجع ببطء، لكن هناك خطرا من ارتفاع معدل البطالة على نحو مفاجئ، مما يزيد من احتمال خفض سعر الفائدة.

ويتوقع المستثمرون حاليا ما لا يقل عن خفضين لسعر الفائدة الأميركية هذا العام، بينما يترقبون بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها الجمعة للحصول على مزيد من المؤشرات على مسار السياسة النقدية التي قد ينتهجه البنك المركزي الأميركي.

ودفع الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو ببراءته أمس الاثنين من تهم تتعلق بالمخدرات، بعد أن أثار اعتقاله قلق قادة العالم.

وألقت الولايات المتحدة القبض على مادورو يوم السبت، في عملية يُقال إنها تسببت في سقوط قتلى مدنيين، في حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن واشنطن ستتولى زمام الأمور في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية.

وتميل الأصول التي لا تدر عائدا إلى الانتعاش في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم الاستقرار الجيوسياسي أو الاقتصادي.

وبالنسبة للعملات النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.9 بالمئة إلى 78.72 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 83.62 دولار في 29 ديسمبر.

وصعد سعر البلاتين في المعاملات الفورية 2.5 بالمئة إلى 2327.17 دولار للأونصة، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2478.50 دولار يوم الاثنين الماضي. وكان قد قفز بأكثر من خمسة بالمئة في وقت سابق من الجلسة ليسجل أعلى مستوى له في أسبوع.

وزاد سعر البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 1721.74 دولار للأونصة.