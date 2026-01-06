وقالت الوزارة في بيان إن المملكة سجلت توافد 19,8 مليون سائح خلال سنة 2025، وأنها "تقترب بذلك ولأول مرة من عتبة 20 مليون سائح، ما يؤكد المسار التصاعدي" لهذا القطاع في الأعوام الأخيرة.

وأشارت إلى أن هذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 14 بالمئة بالمقارنة مع أعداد الوافدين على البلاد العام 2024.

كذلك، بلغت عائدات القطاع خلال العام الماضي مستوى قياسيا يناهز 124 مليار درهم (أكثر من 13 مليار دولار)، بزيادة 19 بالمئة مقارنة مع العام 2024، وفق المصدر نفسه.

وعزت الوزارة هذا "الأداء التاريخي" للقطاع السياحي إلى تبني خارطة طريق تغطي الفترة بين 2023 و2026، وتركيز على تعزيز الربط الجوي للمغرب مع الخارج وتنويع العروض السياحية وتحسين الخدمات.

ويهدف المغرب إلى جذب 26 مليون سائح بحلول عام 2030 عندما يشترك مع إسبانيا والبرتغال في استضافة كأس العالم لكرة القدم.

ويعد هذا القطاع أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي، مساهما بـ7,3 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي.