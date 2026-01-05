هذا السلوك غير المتوقع فتح باب التساؤلات حول أسباب تراجع الحساسية تجاه الأحداث الجيوسياسية الكبرى.

استند هذا الهدوء، وفق تقديرات مختلفة، إلى حقيقة أن فنزويلا فقدت وزنها الفعلي في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية، نتيجة سوء الإدارة والانهيار الهيكلي الذي ضرب اقتصادها وأضعف قدرتها الإنتاجية، ما حدّ من أي تهديد فوري لإمدادات النفط أو لتوازنات السوق العالمية.

وعكست تحركات العملات والسلع والأسهم قراءة الأسواق للمشهد باعتباره حدثاً محدود الأثر، حيث تذبذبت أسعار النفط ضمن نطاق ضيق، ومال المستثمرون بحذر نحو الملاذات الآمنة، بينما ظلت ردود الفعل محكومة بحسابات المعروض والمخاطر المستقبلية، لا بالصدمة السياسية ذاتها.

بحسب تقرير لـ "بلومبيرغ" فإن السبب الرئيسي الذي يجعل الأسواق قادرة على التعامل مع هذا الوضع بهدوء، هو أن فنزويلا لا تُشكّل أهمية كبيرة في الوقت الراهن، على الرغم من امتلاكها احتياطيات نفطية هائلة.

وينقل عن نيل شيرينغ من كابيتال إيكونوميكس، قوله:

بسبب سوء الإدارة المتفاقم، حوّل نظاما تشافيز ومادورو التدهور المتصاعد إلى أزمة شاملة أدت إلى تضخم مفرط وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 70 بالمئة . . وتدفق المهاجرون الفنزويليون بأعداد غفيرة على الدول المجاورة والولايات المتحدة.

النتيجة المأساوية هي أن حتى أسوأ السيناريوهات التي قد تواجه فنزويلا خلال الأشهر القليلة المقبلة سيكون لها تأثير ضئيل على الاقتصاد العالمي. لقد كانت حالة ميؤوس منها؛ ولم يتوقع أحد أي نمو منها على أي حال .

على الرغم من كونها ثامن عشر أكبر منتج للنفط، إلا أن هذا الأمر لن يكون ذا أهمية كبيرة لعدم وجود نقص حاد في الوقت الراهن.

وقد جادل روب ثوميل من شركة تورتويس كابيتال مانجمنت بأن أسعار النفط انخفضت بسبب وفرة المعروض في السوق العالمية، وأن الأحداث الجارية في فنزويلا لن تُغير هذا الواقع. ويبدو أن البنية التحتية النفطية لا تزال قائمة، مما يحد من أي خطر لخفض الإنتاج، لكن أي زيادات كبيرة ستستغرق بضع سنوات.

تحركات الأسواق

من جانبه، يقول رئيس قسم الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الأثر المباشر للاضطرابات في فنزويلا تمثل حتى الآن في قوة نسبية للدولار الأميركي، إذ ارتفع مؤشر الدولار ليتجاوز مستوى 98.60 نقطة.

هذا الارتفاع انعكس سلباً على أداء عدد من العملات الرئيسية، وفي مقدمتها اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الكندي، إضافة إلى الين الياباني الذي تأثر بطبيعة الحال بتراجع شهية المخاطر.

أسعار النفط شهدت تقلبات واضحة، إذ تراجعت بشكل طفيف مع افتتاح الأسواق الآسيوية، قبل أن تعود للارتفاع خلال جلسات التداول اللاحقة بنسبة تقل عن 1 بالمئة.

المعادن الثمينة

وفيما يتعلق بالذهب، يلفت إلى أنه يُعد المؤشر الأكثر وضوحاً على تراجع شهية المخاطر لدى المتداولين، موضحاً أن موجة العزوف عن المخاطرة دفعت شريحة واسعة من المستثمرين إلى الاتجاه نحو الذهب، الذي ارتفع فوق مستوى 4430 دولاراً للأونصة، محققاً مكاسب بنحو 2 بالمئة خلال اليوم، بالتوازي مع تزايد الطلب على سندات الخزانة الأميركية وتراجع عوائدها نتيجة هذا الإقبال.

أما على صعيد أسهم شركات الطاقة، فيؤكد صليبي أن أسهم شيفرون كانت الأكثر استفادة، إذ تُعد الشركة الأميركية الوحيدة العاملة على الأراضي الفنزويلية، ما انعكس في ارتفاع سهمها في تداولات ما قبل افتتاح السوق الأميركية. ويضيف أن شركات نفطية أخرى سجلت مكاسب أيضاً، إلا أن هذه التحركات تمثل في نظره ردة فعل أولية من الأسواق، بينما سيظهر الأثر الحقيقي على المدى الطويل، خاصة فيما يتعلق بإمدادات النفط الفنزويلية.

كما يشير إلى أن أي تطورات إضافية ذات طابع جيوسياسي تمثل عاملاً مؤثراً في الأسواق العالمية. ويختتم صليبي بالتأكيد على أن الأسهم الدفاعية مرشحة لاكتساب مزيد من الزخم خلال المرحلة المقبلة، في انتظار صدور مؤشرات اقتصادية وأساسية جديدة قد تحدد الاتجاهات القادمة للأسواق.

وول ستريت

في "وول ستريت"، قفزت أسهم شركات النفط الأميركية في تعاملات ما قبل افتتاح السوق يوم الاثنين، مع تدقيق المستثمرين في تداعيات العملية العسكرية المفاجئة التي نفذتها إدارة ترامب في فنزويلا.

وارتفعت أسهم شيفرون بنسبة 6.4% بالمئة عند الساعة 7:40 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، فيما صعدت أسهم إكسون موبيل بنحو 3 بالمئة، وتقدمت أسهم شركة الاستكشاف والإنتاج كونوكو فيليبس بنسبة 5.5%، في حين قفز سهم عملاق خدمات حقول النفط SLB بنسبة 8.5 بالمئة، بحسب شبكة "سي إن بي سي" الأميركية.

جاءت هذه التحركات بعدما نفذت الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة في فنزويلا خلال عطلة نهاية الأسبوع، أسفرت عن إلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في تدخل جريء أحدث صدمة عالمية.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاحقاً إن البيت الأبيض سيتولى إدارة الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية إلى حين تحقيق "انتقال آمن وسليم ومتزن".

وتُعد فنزويلا عضواً مؤسساً في منظمة أوبك، التحالف المؤثر في أسواق الطاقة، كما تمتلك أكبر احتياطيات مؤكدة من النفط الخام في العالم تبلغ 303 مليارات برميل، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، وهو ما يمثل نحو 17 بالمئة من الاحتياطيات العالمية للنفط.

تراجع المخاطر

يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

الأسواق المالية تعاملت مع تطورات فنزويلا بهدوء نسبي .

غياب أي تدخل عسكري مباشر على الأرض حال دون حدوث تطورات دراماتيكية في الأسواق العالمية.

الخطوات التي حصلت كانت مدروسة ومحدودة، حتى أن التصريحات الصادرة عن نائبة الرئيس الأميركي ووزير الدفاع لم تحمل لغة تهديدية .. هذا الأمر انعكس مباشرة على حركة الأسواق.

تراجع أسعار النفط في البداية وارتفاع الذهب لا يرتبطان بأزمة فنزويلا بحد ذاتها .

ارتفاع المعادن الثمينة جاء نتيجة مخاوف المستثمرين من احتمال إقدام الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خطوات تصعيدية إضافية مع أطراف دولية أخرى، سواء مع إيران أو روسيا أو الصين.

ويتابع بالقول إن الأسواق في الوقت الراهن قامت بتسعير التطورات بطريقة إيجابية، خاصة بعد التأكد من غياب أي تدخل عسكري، مبينًا أن ذلك أدى إلى تراجع علاوة المخاطر التي كانت مرتفعة في الفترة السابقة.

ويؤكد يرق أن القلق لا يزال قائماً تجاه المستقبل، إذ لوحظ توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب والفضة والمعادن، مشدداً على أن هذا الخوف لا يرتبط مباشرة بفنزويلا، بل باحتمال انتقال أسلوب الضغط الأميركي إلى دول أخرى.

ويختتم بالقول إن المخاوف السابقة للأسواق كانت تتمحور حول احتمال تدخل عسكري في فنزويلا، وهو ما أدى سابقًا إلى تسعير مخاطر مرتفعة، إلا أن هذه المخاوف تراجعت بعد الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الإدارة الأميركية بحق الرئيس نيكولاس مادورو، ما أعاد قدرًا من الهدوء إلى الأسواق العالمية.