وقفز سهم شيفرون، وهي الشركة الأميركية الكبرى الوحيدة العاملة حاليا في حقول النفط الفنزويلية، 7.3 بالمئة، فيما ارتفعت أسهم شركات التكرير فيليبس 66 وماراثون بتروليوم وفاليرو إنرجي وبي.بي.إف إنرجي بنسب تتراوح من خمسة بالمئة إلى 16 بالمئة.

وأضافت كبرى الشركات الأميركية في قطاع الطاقة أكثر من 50 مليار دولار تضيفها شركات الطاقة الأميركية لقيمتها السوقية بعد أحداث فنزويلا في تداولات ماقبل افتتاح السوق.

جاءت هذه المكاسب بعد أن قال ترامب إن الولايات المتحدة بحاجة إلى "الوصول الكامل" إلى احتياطيات النفط الفنزويلية الهائلة عقب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو، مما زاد من التوقعات بأن واشنطن ربما تخفف من القيود المفروضة على صادرات الخام الفنزويلية.