وقالت فوكسكون في بيان الاثنين إن إيراداتها، بصفتها أكبر صانع للخوادم لشركة إنفيديا وأبرز مجمع لأجهزة آيفون لشركة أبل، قفزت 22.07 بالمئة مقارنة مع الربع نفسه من العام السابق لتصل إلى 2.6028 تريليون دولار تايواني (82.73 مليار دولار أميركي).

وتجاوزت النتائج تقديرات خدمة سمارت إستيميت التابعة لمجموعة بورصات لندن عند 2.418 تريليون دولار تايواني.

وذكرت فوكسكون أن إيرادات الربع الرابع نمت بشكل كبير سواء على أساس فصلي أو سنوي، متجاوزة توقعاتها لتشكل بذلك قاعدة عالية للمقارنة مع الربع الأول من عام 2026.

وعلى أساس الدولار الأميركي، قالت فوكسكون إن إيرادات الربع الرابع ارتفعت 26.4 بالمئة .