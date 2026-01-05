ونقلت وكالة "بلومبرغ نيوز"، الاثنين، عن مصادر قولها إن أعلى هيئة للتنظيم المالي في الصين حثت البنوك أيضا على تعزيز مراقبة المخاطر المتعلقة بجميع القروض المرتبطة بفنزويلا، لمحاولة تقييم المخاطر المحتملة على المقرضين الصينيين.

وبحسب بلومبرغ، فإن خطوة الهيئة تسلط الضوء على تزايد القلق لدى الجهات التنظيمية بشأن صدمات محتملة للقطاع المصرفي مع تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف التقرير أن قروضا بمليارات الدولارات مُنحت خلال العقد الماضي للبلد الواقع في أميركا الجنوبية.

وأعادت وزارة الخارجية الصينية الاثنين التأكيد على موقف بكين من الوضع بعد الهجوم الأميركي على فنزويلا، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الرئيس نيكولاس مادورو.

ويؤكد هذا التوجيه المخاوف المتزايدة للجهات التنظيمية بشأن الصدمات المحتملة التي قد يتعرض لها القطاع المصرفي في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية.

جدير بالذكر أن فنزويلا تعد منذ فترة طويلة شريكا مهما للصين في مشاريع الطاقة والبنية التحتية، حيث تم منحها قروض تقدر قيمتها بمليارات الدولارات على مدار العقد الماضي، تحت قيادة بنوك حكومية بشكل أساسي مثل بنك التنمية الصيني.

يذكر أن الولايات المتحدة قامت بإلقاء القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في هجوم عسكري على فنزويلا في وقت مبكر من صباح أمس الأول السبت، ونقلتهما خارج البلاد.