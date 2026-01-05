وجاء الرقمان أقل قليلا من التوقعات، مما يمهد الطريق أمام مواصلة خفض الفائدة.

وقال البنك المركزي التركي الشهر الماضي، عندما خفض الفائدة الرئيسية بمقدار 150 نقطة أساس إلى 38 بالمئة، إن المؤشرات تشير إلى أن التضخم سيظل أقل من المتوقع في ديسمبر بدعم من تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت 28.31 بالمئة سنويا في ديسمبر. وكانت البنود الأعلى ارتفاعا تكاليف التعليم التي زادت 66.27 بالمئة والإسكان التي صعدت 49.45 بالمئة.

وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 31.00 بالمئة والشهري 0.98 بالمئة الشهر الماضي.

وسجل التضخم في أسعار المستهلكين 31.07 بالمئة في نوفمبر على أساس سنوي و0.87 بالمئة على أساس شهري.

وأظهر استطلاع رويترز، الذي أُجري الأسبوع الماضي، أنه من المتوقع أن يتباطأ ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 23 بالمئة بحلول نهاية عام 2026 وهو أعلى بكثير من هدف البنك المركزي البالغ 16 بالمئة.