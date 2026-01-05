وقع الاتفاقية في الدوحة، المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية المصري.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية عن الكعبي قوله إن هذه الخطوة تبني على الشراكات الناجحة بين الجانبين، وتهدف لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في مصر ودعم نموها الاقتصادي والصناعي، مشيرا إلى الاتفاق على بدء مناقشات جديدة لتأمين احتياجات مصر المستقبلية من الغاز بشكل مستدام.

وأضاف: "نحن نتطلع إلى المزيد من التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ومع جميع شركائنا في مصر لتعميق تعاوننا ولتلبية احتياجات مصر المستقبلية من الغاز الطبيعي المسال".