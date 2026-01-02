وأوضحت نتائج الاستطلاع الذي أجرته شركة "واي إي" للاستشارات أن نسبة المواطنين الألمان الذين يعتبرون أن وظائفهم "غير آمنة للغاية" أو "غير آمنة إلى حد ما" بلغت 16 بالمئة في عام 2025 المنصرم، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها منذ عام 2009 حيث كان 22 بالمئة من الألمان اعتبروا وظائفهم غير آمنة بوجه عام في ذلك الوقت في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وبالمقارنة مع العام 2024، ارتفعت نسبة الألمان القلقين على وظائفهم بمقدار ثلاث نقاط مئوية، وبالمقارنة بعام 2023 يصل مقدار الزيادة إلى خمس نقاط مئوية، بحسب الدراسة التي أُجري فيها مسح تمثيلي لنحو 1000 شخص في نوفمبر الماضي، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وفي المقابل، أعرب 84 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع عن اعتقادهم بأن وظائفهم آمنة على الرغم من الركود الاقتصادي المستمر، وقال 45 بالمئة منهم إن وظائفهم "آمنة للغاية".

وقال هنريك ألرس، رئيس الإدارة التنفيذية لشركة "واي إي" :" نلاحظ انخفاضًا تدريجيًا في شعور الناس بأمان الوظائف، لكننا بعيدون عن أي شعور عام باليأس. لذا، فإن احتمالية عودة الثقة ليست ضئيلة بمجرد انتعاش الاقتصاد"، مشيرا إلى أن غالبية الناس لا يتركون أنفسهم للوقوع في براثن القلق.

وأوضحت نتائج الاستطلاع وجود اختلاف كبير في النسب باختلاف الفئة العمرية، حيث أبدى جيل طفرة المواليد أكبر قدر من الثقة إذ لم تتجاوز نسبة الخائفين على وظائفهم في الشريحة العمرية فوق 55 عاما عن 10 بالمئة فقط، أما نسبة الخائفين على وظائفهم في الشريحة العمرية بين 36 و45 عاما، فوصلت إلى نسبة أعلى من المتوسط العام بـ 17 بالمئة، فيما وصلت هذه النسبة إلى 21 بالمئة (أي أكثر من الخمس) في الشريحة العمرية الأقل من 35 عاما.