وأفادت وكالة بلومبرغ نيوز بأن سهم الشركة، التي تعمل في مجال تطوير الرقائق الإلكترونية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، ارتفع إلى 42.88 دولار هونغ كونغ، بينما كان سعره في الطرح العام الأولي يبلغ 19.60 دولار هونغ كونغ، حيث جمع 717 مليون دولار، في واحد من أنشط قطاعات الأعمال في أسواق الأسهم العالمية.

ونقلت بلومبرغ نيوز عن كيني نيج خبير استراتيجي في شركة إيفربرايت سكيوريتيز إنترناشونال الصينية للوساطة في الأوراق المالية قوله إن شركة بيرين "تستفيد من قيمة الندرة واهتمام الأسواق بشكل كبير"، مضيفا أن هذه الصناعة "في مرحلة الازدهار، حيث تسعى كثير من الشركات إلى تحقيق انطلاقات ومعدلات نمو ملموسة".

وتأسست شركة شنغهاي بيرين عام 2019 على يد تشانج وين الرئيس السابق لشركة "سينس تايم" وحققت نجاحا كبيرا بين شركات التكنولوجيا الصينية الأخرى، حيث أعلنت عام 2022 عن "تحقيق رقم قياسي جديد في مجال قوة الحوسبة العالمية"، مع تركيزها الرئيسي في مجال وحدات معالجة الرسوم بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي.