وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها إلى أن الإيرادات شملت 3.268 مليار دولار من الإتاوات وضرائب عقود الامتياز، بالإضافة إلى إيداع 71.36 مليون يورو (نحو 84 مليون دولار) في الحساب السيادي خلال عام 2025.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط أن ليبيا سجلت أعلى متوسط معدلات إنتاج في عام 2025 خلال العقد الماضي، بمتوسط إنتاج بلغ 1.374 مليون برميل من النفط الخام يومياً، بإجمالي 501 مليون برميل للعام بأكمله.