وكانت هذه الزيادة مقرّرة ضمن حزمة سابقة من الرسوم الجمركية فرضها ترامب على قطاعات محددة، في إطار سياسات بدأ تطبيقها منذ عودته إلى البيت الأبيض.

لكن مع تزايد الأعباء المعيشية على الأسر الأميركية، قرّر ترامب تأجيل الرسوم الجمركية المقررة ونسبها 30 بالمئة على بعض أنواع الأثاث المنجّد و50 بالمئة على خزائن المطبخ ووحدات الحمام، إلى الأول من يناير 2027.

وقال البيت الأبيض في بيان أعلن فيه هذا القرار "نظرا للمفاوضات المثمرة الجارية بشأن واردات المنتجات الخشبية، يؤجل الرئيس زيادة الرسوم الجمركية لإتاحة المجال لمزيد من المفاوضات مع دول أخرى".

وشملت رسوم ترامب الجمركية في 2025 سلعا تتراوح بين الصلب والسيارات. وتجري حاليا تحقيقات إضافية قد تُفضي إلى فرض رسوم جديدة.

في أكتوبر، بدأ تطبيق رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الأخشاب اللينة المستوردة بالإضافة إلى رسوم بنسبة 25 بالمئة على بعض أنواع الأثاث المنجّد وخزائن المطبخ.

وبررت إدارة ترامب هذه الرسوم بأنها وسيلة لدعم الصناعات الأميركية وحماية الأمن القومي.

وكان من المقرر أن تدخل الرسوم الأعلى حيز التنفيذ الخميس، وكان من شأنها أن تؤثر على واردات من دول مثل فيتنام والصين اللتين تُعدّان من الموردين الرئيسيين للأثاث المستورد إلى الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن قانونية الرسوم الجمركية المفروضة على مستوى البلاد، بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.