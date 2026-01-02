تحديث الأسعار

بحلول الساعة 0146 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة الجمعة إلى 60.99 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 14 سنتا إلى 57.56 دولار للبرميل، بحسب وكالة رويترز.

وتبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشن هجمات على المدنيين في أول أيام السنة الجديدة على الرغم من المحادثات المكثفة التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة لما يقرب من أربع سنوات.

وكثفت كييف ضرباتها ضد البنية التحتية للطاقة في روسيا خلال الأشهر الماضية بهدف قطع مصادر تمويل موسكو لحملتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي أحدث الإجراءات الأميركية لزيادة الضغط على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، فرضت واشنطن يوم الأربعاء عقوبات على أربع شركات وناقلات نفط مرتبطة بها قالت إنها تعمل في قطاع النفط الفنزويلي.

ويهدف الحصار الأميركي إلى منع الناقلات الخاضعة للعقوبات من دخول فنزويلا أو مغادرتها، كما أنه يجبر شركة الطاقة الحكومية على اللجوء إلى حلول غير تقليدية لتجنب إغلاق وحدات التكرير مع تراكم مخزونات الوقود المتبقية.

وسجل الخامان القياسيان خسائر سنوية تقارب 20 بالمئة في 2025، وهي الأكثر حدة منذ عام 2020، إذ بددت المخاوف بشأن زيادة المعروض والرسوم الجمركية تأثير المخاطر الجيوسياسية. وكان هذا هو العام الثالث على التوالي الذي يتكبد فيه برنت خسائر، وهي أطول سلسلة خسائر مسجلة.

وفي الولايات المتحدة، زاد إنتاج النفط لمستوى قياسي بلغ 13.87 مليون برميل يوميا في أكتوبر، وفقا لما ذكرته إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.

وأضافت أن مخزونات النفط الخام انخفضت بينما ارتفعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي بسبب تزايد نشاط التكرير.