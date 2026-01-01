ووفقا للوكالة، تتوقع السلطنة إنفاقا عاما 11.977 مليار ريال (حوالي 31.15 مليار دولار) في عام 2026، بزيادة 1.5 بالمئة عن عام 2025.

وحددت سلطنة عمان، في موازنتها لهذا العام متوسط ​​سعر النفط عند 60 دولارا للبرميل.

وقالت الوكالة الرسمية إن الإيرادات المقدرة في الموازنة تبلغ 11.447 مليار ريال (حوالي 29.77 مليار دولار)، بزيادة 2.4 بالمئة عن عام 2025.

وتتوقع البلاد أن يبلغ حجم الدين العام 14.6 مليار ريال (38.02 مليار دولار) بحلول نهاية عام 2026، وهو ما يمثل نحو 36 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.