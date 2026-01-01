ووفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والموارد الكورية الجنوبية زادت الصادرات خلال العام الماضي بنسبة 3.8 بالمئة سنويا بفضل زيادة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 22.2 بالمئة سنويا لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 173.4 مليار دولار على خلفية نمو الذكاء الاصطناعي.

في المقابل وانخفضت الواردات بنسبة 0.02 بالمئة سنويا إلى 632 مليار دولار في عام 2025، مما أدى إلى تحقيق أكبر فائض تجاري منذ عام 2017 بقيمة 78 مليار دولار.

وأرجعت الوزارة الارتفاع القياسي في الصادرات خلال العام الماضي إلى الأداء القوي للسلع التصديرية الرئيسية، مثل أشباه الموصلات والسيارات والسفن؛ فضلا عن نمو الصناعات الصغيرة، بما في ذلك المنتجات الزراعية والسمكية ومستحضرات التجميل.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى تنوع وجهات التصدير لكوريا الجنوبية في العام الماضي، حيث انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة والصين وسط تصاعد الإجراءات الحمائية التجارية، لكن الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وأميركا اللاتينية ورابطة الدول المستقلة ارتفعت.

وبحسب السلعة، بلغت صادرات الرقائق الإلكترونية رقما قياسيا قدره 173.4 مليار دولار، حيث ارتفع متوسط سعر رقائق الذاكرة بشكل حاد، وسط استمرار الطلب القوي من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت صادرات السيارات بنسبة 1.7 بالمئة سنويا لتصل إلى 72 مليار دولار، محققة أيضا رقما قياسيا على الإطلاق، على الرغم من تأثيرات الرسوم الجمركية الأميركية.

في الوقت نفسه انخفضت الشحنات إلى الولايات المتحدة وهي أكبر اقتصاد في العالم بسبب الرسوم الجمركية، لكن الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي ورابطة الدول المستقلة توسعت، مدفوعة بالطلب على السيارات الهجين والمستعملة.