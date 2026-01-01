وجاء الإعلان في خطاب ليلة رأس السنة الذي ألقاه شي أمام هيئة استشارية سياسية رفيعة، وأوردته وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية.

يتماشى الإعلان مع الهدف المعلن للحكومة ويوازي النمو المسجّل في العام 2024 والذي بلغ أيضا 5 بالمئة.

يواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم ضغوطا متزايدة منذ سنوات، إذ لم يتعاف بعد الإنفاق الاستهلاكي من الهبوط الحاد الذي أحدثته جائحة كوفيد-19.

وتعاني الصين من أزمة ديون مستمرة في قطاع العقارات، وفائض الطاقات الصناعية، وتصاعد النزاع التجاري مع واشنطن.

وقال شي في تصريحاته أمام المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، وفق شينخوا "تغلبنا على العديد من الصعوبات والتحديات، وحققنا أهدافنا وأكملنا مهامنا على أكمل وجه"، وتابع "نجحنا في تحقيق الأهداف الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وأضاف "من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى نحو خمسة بالمئة".

ويتوقّع خبراء على نطاق واسع أن تعلن بكين هدفا مماثلا للنمو الاقتصادي للعام 2026 في المؤتمر الوطني أوائل مارس.

وقال شي في خطاب لاحق بُثّ إلى الأمة إن الصين "تجاوزت العديد من الصعوبات والتحديات" في السنوات الأخيرة، لكن قدراتها الاقتصادية والتكنولوجية والدفاعية تعزّزت.

وقال شي، وفق شينخوا "لقد دخلت نماذج الذكاء الاصطناعي الكبرى في منافسة على الصدارة، وقد تم تحقيق اختراقات على صعيد البحث والتطوير في ما يتّصل برقائقنا".

وأضاف أن على الصين "التركيز على أهدافنا ومهامنا، وتعزيز الثقة، وبناء الزخم للمضي قدما" في العام المقبل.

وأبرزت بيانات صدرت الأربعاء مؤشرا إيجابيا للسلطات، إذ توسّع نشاط المصانع في ديسمبر، ليخرج من انكماش دام ثمانية أشهر.