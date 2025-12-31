ومع احتفال الناقلة بمرور 40 عاماً على انطلاق عملياتها في أكتوبر الماضي، فإن ما ميّز عام 2025 لم يكن الاحتفال بالإنجازات السابقة بقدر ما كان رسماً واضحاً لملامح مستقبل السفر بتميز دائم.

وفيما يلي أبرز 10 محطات شكّلت ملامح عام 2025 لأكبر ناقلة جوية دولية في العالم:

دخول طائرة الإيرباص A350 الخدمة

شهد مطلع يناير تشغيل أول طائرة من طراز إيرباص A350 ضمن أسطول طيران الإمارات، برحلتها الافتتاحية إلى إدنبرة. ومنذ ذلك الحين، توسعت شبكة هذا الطراز سريعاً لتشمل 18 مدينة تخدمها حالياً 16 طائرة، تربط المسافرين عبر أوروبا وغرب آسيا والشرق الأوسط وأستراليا، على أن تمتد الشبكة إلى الأميركيتين مع بدء التشغيل إلى مونتريال في فبراير 2026.

تعزيز الحضور في آسيا

واصلت طيران الإمارات خلال عام 2025 توسّعها في القارة الآسيوية، بإطلاق رحلات يومية مباشرة إلى مدينتي شينزن وهانغتشو في البر الرئيسي للصين، إلى جانب تشغيل رحلات إلى دا نانغ في فيتنام وسيام ريب في كمبوديا عبر بانكوك. ويعكس هذا التوسع التزام الناقلة بتلبية الطلب المتنامي على السفر والتجارة في شرق آسيا والصين، في ظل تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في المنطقة.

توسّع لافت في الدرجة السياحية الممتازة

استجابة للإقبال المتزايد من العملاء، واصلت طيران الإمارات إدخال طائرات جديدة من طراز إيرباص A350 ومحدّثة من طراز إيرباص ِA380 وبوينغ 777، جميعها مزوّدة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة الحائزة على جوائز عالمية. واليوم، تخدم هذه المقصورة ما يقارب 70 مدينة على متن أكثر من 100 طائرة، بما يشكّل نحو 40 بالمئة من أسطول طيران الإمارات المخصص لنقل الركاب.

اتصال فائق السرعة عبر تقنية ستارلينك

في خطوة تعكس التزامها بتقديم تجربة رقمية متقدمة، أعلنت طيران الإمارات خلال معرض دبي للطيران في نوفمبر عن تعميم خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك على متن 232 طائرة. وسيبدأ التنفيذ على طائرات بوينغ 777، على أن تصبح طيران الإمارات أول ناقلة في العالم تشغّل طائرات الإيرباص A380 مزوّدة بهذه التقنية مطلع عام 2026. وبحلول نهاية العام المقبل، ستوفّر أكثر من 123 طائرة اتصالاً مجانياً فائق السرعة يتيح البث والترفيه والعمل والتصفح في جميع درجات السفر.

حضور عالمي يعزّز ارتباط العلامة التجارية بالجماهير

أعلنت طيران الإمارات خلال عام 2025 عن تسع صفقات وشراكات رياضية كبرى، شملت توقيع اتفاقيات جديدة وتجديد أخرى قائمة، ما رسّخ مكانتها كإحدى أكثر العلامات التجارية حضوراً في عالم الرعاية الرياضية عالمياً حتى ثلاثينات القرن الحالي. وتصدّرت هذه الشراكات اتفاقية بارزة تمتد لسبع سنوات مع نادي بايرن ميونيخ الألماني، والتي أصبحت بموجبها طيران الإمارات شريكاً بلاتينياً لأحد أبرز الأندية الكروية في العالم، ومثّلت عودة قوية ومؤثرة لعلامة طيران الإمارات إلى الدوري الألماني لكرة القدم.

كما وقّعت طيران الإمارات اتفاقية تمديد لشراكتها مع الاتحاد الدولي الرجبي العالمي حتى عام 2035، في أطول التزام رعاية في تاريخ الناقلة الممتد لأربعين عاماً، وأول شراكة بلاتينية من نوعها في رياضة الرجبي. وإلى جانب ذلك، أبرمت الناقلة شراكة جديدة كلياً مع الاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، لدعم أبرز بطولات الرجبي للأندية في القارة الأوروبية، ما يتيح لطيران الإمارات التواصل مع أكثر من 70 مليون من عشاق الرجبي حول العالم.

وشملت الاتفاقيات الأخرى رعاية نادي ريال مدريد لكرة السلة، وتجديد شراكتها الممتدة منذ 18 عاماً مع نادي إي سي ميلان الإيطالي، إلى جانب تمديد اتفاقيات الرعاية مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ورابطة محترفي التنس حتى عام 2030، إضافة إلى فريق الإمارات للدراجات إكس آر جي.

وأسهمت هذه الاتفاقيات في ترسيخ محفظة طيران الإمارات الرياضية المتنوعة، والتي تمتد عبر نخبة أندية كرة القدم العالمية، وبطولات الرجبي الدولية، وكرة السلة الاحترافية، وبطولات التنس الكبرى، وسباقات الدراجات الاحترافية، وغيرها من الرياضات العالمية.

إطلاق "الإمارات لخدمات الشحن السريع"

أطلقت طيران الإمارات خدمة "الإمارات لخدمات الشحن السريع"، التي أعادت تعريف مفهوم التوصيل الدولي عبر نقل الشحنات مباشرة على متن طائرات الركاب دون المرور بمحطات وسيطة. وسرعان ما توسعت الخدمة لتشمل 10 أسواق دولية، مع خطط لمزيد من التوسع في عام 2026، محققة متوسط زمن توصيل لا يتجاوز ثلاثة أيام.

مرور 25 عاماً على إطلاق برنامج سكاي واردز

احتفل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات باليوبيل الفضي على إطلاقه في عام 2025، واحتفلت الناقلة بكسوة خاصة على إحدى طائراتها الإيرباص A380 تحمل شعار "25 عاماً" بتصميم فضي مميز، إضافة إلى فعاليات امتدت على مدار شهر كامل خصصت لأعضاء البرنامج. ويضم البرنامج الحائز على جوائز عالمية اليوم 37 مليون عضو في 190 دولة حول العالم.

وخلال العشرين عاماً الماضية، وزّع سكاي واردز ما يقارب 400 مليار ميل مكافآت عبر أكثر من 100 شريك، تشمل 1400 وجهة طيران 30 ألف فندق. ويقوم الأعضاء حالياً باستبدال أكثر من 800 مكافأة رحلات يومياً، إلى جانب تنفيذ ترقية واحدة كل دقيقة. وتعكس هذه الأرقام المكانة الراسخة للبرنامج كأحد أكثر منصات الولاء قيمة وتأثيراً في قطاع الطيران التجاري، مع استقطابه نحو 78 ألف عضو جديد أسبوعياً.

مبادرة "Aircrafted KIDS" تصل إلى آلاف الأطفال

في عام 2025، واصلت مبادرة Aircrafted KIDS التابعة لطيران الإمارات توزيع أكثر من 3700 حقيبة ظهر يدوية الصنع على أطفال من الفئات الأقل حظًا في ثماني دول في أفريقيا وغرب آسيا والشرق الأوسط، وذلك بالتعاون مع أكثر من 12 منظمة غير حكومية تدعم التعليم.

وشملت المبادرة توزيع أكثر من 1300 حقيبة في أفريقيا (زامبيا، زيمبابوي، إثيوبيا)، و700 حقيبة في آسيا (الهند، بنغلاديش، باكستان)، وأكثر من 1600 حقيبة في الشرق الأوسط (مصر والأردن). واحتوت كل حقيبة على أدوات مدرسية أساسية وكتب محلية المصدر. وقد صُنعت هذه الحقائب يدوياً على أيدي فرق من مساعدي الصيانة في مركز طيران الإمارات الهندسي، باستخدام أكثر من 50 ألف كيلوغرام من المواد المعاد تدويرها، بما في ذلك أقمشة المقاعد المستخرجة من برنامج تحديث الأسطول.

وتعتزم طيران الإمارات توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل دولاً إضافية خلال عام 2026.

ريادة عالمية في السفر الميسر والشامل

رسّخت طيران الإمارات مكانتها الريادية في مجال السفر الميسر، بعد أن أصبحت أول ناقلة جوية في العالم تحصل على اعتماد رسمي كـ"ناقلة جوية معتمدة لذوي التوحد"، حيث جرى تدريب أكثر من 30 ألفاً من أفراد طواقم الخدمة والموظفين الأرضيين لدعم المسافرين المصابين بالتوحد.

كما أطلقت الناقلة مركز السفر الميسر والشامل على موقعها الإلكتروني، والذي يوفر أدوات تصفح سهلة الاستخدام، وأدلة حسية رقمية، وخدمات دعم منظمة حسب نوع الإعاقة أو مرحلة الرحلة.

ووسّعت طيران الإمارات برامج التجربة المسبقة للسفر في 17 مدينة حول العالم، بما يتيح للأطفال من ذوي التوحد محاكاة تجربة المطار قبل السفر الفعلي، إلى جانب إدخال منتجات حسية جديدة وألعاب تهدئة على متن الطائرات لدعم المسافرين من ذوي التنوع العصبي.

وشملت التحسينات الخدمية التي طُبّقت خلال عام 2025 اعتماد مرتبة خاصة بغطاء معتمد للسلامة في درجة رجال الأعمال، لتقليل الحاجة إلى الحركة أثناء الرحلة للمسافرين من ذوي الإعاقات الحركية الشديدة، إضافة إلى توفير أكثر من 600 فيلم مترجم بلغة النصوص، و200 فيلم بوصف صوتي على نظام الترفيه الجوي الخاص بطيران الإمارات، دعماً للمسافرين من ذوي الإعاقات البصرية والسمعية.

كما عملت الناقلة على تعزيز التصميم الخالي من العوائق واستخدام التقنيات الحيوية في مطار دبي الدولي، مع خطط لإطلاق أسطول من عشر سيارات مهيأة لاستخدام الكراسي المتحركة مطلع عام 2026.

تجارب سفر ترتقي بالمعايير

خلال السنة الماضية، واصلت طيران الإمارات الارتقاء بتجربة السفر الفاخرة والعائلية، عبر حزمة من التحسينات على الأرض وفي الأجواء. ففي شهر يوليو، افتتحت الناقلة منطقة إنجاز إجراءات السفر الحصرية لعملاء الدرجة الأولى في مبنى المسافرين رقم 3 في مطار دبي الدولي، والتي تتميز بمقاعد فاخرة وتصميم عصري، مع إمكانية إنهاء الإجراءات أثناء الجلوس، لتوفير تجربة راقية وسلسة لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء الفئة البلاتينية في برنامج سكاي واردز.

كما كشفت الناقلة عن تفاصيل جديدة لخدمة الدرجة الأولى على متن الطائرات، شملت قوائم طعام، وأوعية تقديم الكافيار المصممة خصيصاً من قبل دار روبرت ويلش لخدمة الكافيار غير المحدودة، إلى جانب ألواح الجبن المصنوعة من الحجر الطبيعي مع إكسسوارات خشبية.

وفي إطار الاستثمار في أعلى معايير الضيافة الفاخرة، افتتحت طيران الإمارات مركز التميز في الضيافة بدبي، لتدريب ما يقارب 25 ألفاً من أفراد أطقم الضيافة الجوية وفق معايير الضيافة الراقية المستوحاة من مطاعم النجوم العالمية، ويضم المركز مطعماً تفاعلياً لتجارب الطعام الراقي، ومطابخ عرض، وقاعات تدريب مدعومة بأحدث التقنيات.

وعلى متن الطائرات، قدّمت طيران الإمارات 12 منتجاً جديداً من ألعاب الأطفال وحقائبهم القابلة للاقتناء، موزعة على ثلاث فئات عمرية، صُنعت بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة من مواد معاد تدويرها، واستوحت تصاميمها من شراكات الناقلة الرياضية العالمية.

واختتمت طيران الإمارات عام 2025 بحصد 25 جائزة مرموقة، من بينها لقب "أفضل ناقلة جوية في العالم" للعام الثامن على التوالي ضمن جوائز الترا المرموقة في قطاع السفر، وجائزة "أفضل ناقلة جوية دولية" و"أفضل درجة أولى على ناقلة جوية دولية" ضمن جوائز "فوربس ترافل غايد 2025"، و"أفضل ناقلة جوية للرحلات الطويلة" من التلغراف، و"أفضل ناقلة عالمياً" للعام الثاني عشر على التوالي ضمن جوائز بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط.