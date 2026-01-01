تشكل هذه التكنولوجيا محور اهتمام الشركات الكبرى والمستثمرين على حد سواء، نظرًا لإمكاناتها الضخمة في إعادة تشكيل الصناعات وتوليد إيرادات هائلة.

فيما يواجه القطاع تحديات غير مسبوقة، إذ تتفاوت التوقعات حول قدرة الشركات الكبرى على الحفاظ على تفوقها التكنولوجي، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت الصين والدول الأخرى قادرة على اللحاق بركب الابتكار. في الوقت نفسه، تتجه الأسواق إلى تقييم ما إذا كان المستهلك النهائي سيستجيب بما يكفي لدعم الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفي هذا السياق، يستعد المستثمرون لعام 2026 بحذر، إذ يسعون لموازنة التفاؤل بالفرص الضخمة مع المخاطر المحتملة المرتبطة بالفقاعات وتصحيحات السوق.

يُنظر إلى قطاع الذكاء الاصطناعي بوصفه الأكثر عرضةً للانهيار، وفق تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز"، يشير إلى أن إيرادات التكنولوجيا الهائلة، إلى جانب الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تعني أن أداء الأسهم المتفوق يبدو مبالغًا فيه، ولكنه ليس مجرد وهم.

ويضيف: مع ذلك، ما زلنا نجهل مدى قوة وعمق الميزة التنافسية التي تتمتع بها شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة، وما إذا كان بإمكان الصين اللحاق بها - إذ تشير لحظة DeepSeek في يناير 2025 إلى إمكانية ذلك- وما إذا كانت الشركات المهيمنة اليوم ستظل كذلك غداً.. وعلى المدى البعيد، ما إذا كان المستهلكون النهائيون سيدفعون ما يكفي مقابل هذه التكنولوجيا لتبرير كل هذا الإنفاق.

وينبه بأن الحجم الهائل لشركات التكنولوجيا العملاقة في محافظ المستثمرين يجعل تجاهل هذه التساؤلات أمرًا بالغ الخطورة.

لا تزال قيمة شركة إنفيديا وحدها تتجاوز 4 تريليونات دولار، حتى بعد تراجع سعر سهمها مؤخرًا. وسيُحدث تراجع حاد في قطاع صناعة الإلكترونيات تأثيرًا كبيرًا على السوق الأميركية، وسيمتد أثره إلى أسواق الأسهم العالمية. ولن يسلم أي قطاع من صدمة قوية، وفق التقرير.

وإلى ذلك، تؤكد بلاك روك هذه النقطة في توقعاتها للعام 2026. فقد ذكر فريقها: "إذا تعثر قطاع الذكاء الاصطناعي، فمن المرجح أن يفوق تأثير ذلك أي تنويع ظاهري بعيدًا عنه".وهذا احتمال وارد، لكن مع ذلك، "تحتاج المحافظ الاستثمارية إلى خطة بديلة واضحة واستعداد للتكيف السريع".

تصحيح محتمل

يقول المدير التنفيذي لمركز كوروم للبحوث، طارق الرفاعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

قطاع الذكاء الاصطناعي يبدو اليوم الأكثر عرضة لتصحيح حاد.. لكن ذلك لا يعني بأي حال أنه طريق مسدود.

المشهد الحالي يذكّر إلى حد كبير بطفرة الإنترنت في أواخر التسعينيات، حين تدفقت رؤوس الأموال بغزارة على أي شركة "دوت كون"، وتجاوزت التقييمات الإيرادات الفعلية، بينما افترضت الأسواق تبنيًا فوريًا وشاملًا للتقنية.

عندما انفجرت فقاعة الإنترنت بين عامي 2000 و2001، خسرت حتى الشركات التي أثبتت لاحقًا نجاحها ما بين 70 بالمئة و90 بالمئة.. الدرس لم يكن فشل الإنترنت نفسه، بل أن الأسواق دفعت أسعارًا باهظة مقابل نمو مبكر لم ينضج بعد.

ويتابع الرفاعي أن الذكاء الاصطناعي يُظهر سمات مشابهة؛ إذ ارتفعت الاستثمارات بوتيرة سريعة، وغالبًا ما تفترض التقييمات تنفيذًا مثاليًا، في وقت لا تزال فيه العديد من الشركات تبحث عن نماذج أعمال مستدامة.

ويوضح أن الخطر القريب لا يكمن في اختفاء الطلب على الذكاء الاصطناعي، بل في تباطؤ الإنفاق مع ضغط العملاء على التكاليف، وتراجع هوامش الربح بفعل المنافسة، إلى جانب ازدياد انتقائية رؤوس الأموال.

كما يؤكد أنه في حال انفجار الفقاعة، فمن المرجح أن يكون ذلك على شكل عملية فرز تدريجية لا انهيار مفاجئ، حيث ستجف مصادر التمويل عن الشركات الأضعف، وستشهد السوق موجات اندماج بين الموردين، إلى جانب إعادة تقييم حادة لأكبر الشركات مع إعادة ضبط توقعات النمو.

ويختم الرفاعي حديثه بالقول إن هذه العملية ستكون صحية على المدى الطويل، تمامًا كما مهد انهيار شركات الإنترنت الطريق أمام عمالقة مثل أمازون ومايكروسوفت للهيمنة على العقدين التاليين. مشددًا على أن أي تراجع في قطاع الذكاء الاصطناعي سيفصل البنية التحتية عن الضجيج الإعلامي، والإنتاجية الحقيقية عن العروض التوضيحية، والمنصات المستدامة عن المضاربات.

"تجارة الـ AI" ما الذي تنتظره الأسواق؟

وفي سياق متصل، ينقل تقرير لـ "بيزنس إنسايدر" عن دان آيفز من شركة ويدبوش للأوراق المالية، قائمته لأهم التوقعات لقطاع التكنولوجيا لعام 2026.

ليس من المستغرب أنه يتوقع مستقبلاً باهراً لشركة تسلا. فقد سجلت أسهم شركة إيلون ماسك للسيارات رقماً قياسياً مؤخراً، وآيفز يتوقع المزيد من المكاسب في المستقبل.

وعلى نطاق أوسع، يرى أن قصة الذكاء الاصطناعي ستستمر في التطور في عام 2026، ويحث المستثمرين على الاستعداد لعام آخر مزدهر في هذا المجال.

ويضيف: "من جهة، هذه ثورة صناعية رابعة تتشكل مع الولايات المتحدة التي تقود الصين في مجال التكنولوجيا لأول مرة منذ 30 عامًا.. بينما من جهة أخرى، فإن تريليونات الدولارات اللازمة للوصول إلى ذروة ثورة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات والمستهلكين قد تسببت في التوتر والشكوك بين المستثمرين".

ومن بين أهم توقعاته للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عام 2026:

تسلا تطلق سيارات الأجرة ذاتية القيادة في 30 مدينة والبدء في زيادة الإنتاج الكمي لسيارات الأجرة الإلكترونية.. على أن يرتفع سهم تسلا بنسبة 26 بالمئة في السيناريو الأساسي، وبنسبة تصل إلى 68 بالمئة في السيناريو المتفائل.

أوراكل تتقدم في سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

تعاون شركتا آبل وغوغل في مجال الذكاء الاصطناعي.

أسهم شركات الأمن السيبراني ستشهد ارتفاعاً كبيراً

مشهد معقد

يقول خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة أي دي تي للاستشارات والنظم التكنولوجية، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه "مع قرب حلول العام الجديد وسيطرة الذكاء الاصطناعي على عقول المستثمرين ومحافظهم، نجد أنفسنا أمام مشهد معقّد تتجاذبه التوقعات المتفائلة والمخاوف المشروعة".

ويوضح أن الأرقام تشير إلى إنفاق تريليوني ضخم متوقع خلال الفترة المقبلة، وهو ما أسهم في تضخم تقييمات العديد من الشركات، ما أعاد إلى الأذهان ذكريات فقاعة الإنترنت في مطلع الألفية، خاصة مع قفز أسعار الأسهم إلى مستويات فلكية سبقت بمراحل الأرباح الحقيقية المتحققة على أرض الواقع. وأكد أن هذا هو مكمن الخطر الرئيسي حاليًا، إذ بدأ السوق في تسعير الأحلام قبل رؤية النتائج.

ويشدد على أن السوق تمر بمرحلة "غربلة" طبيعية لفرز الغث من السمين، مرجحاً تراجعات تتراوح بين 20 بالمئة و40 بالمئة لإعادة التقييمات إلى منطقها السليم، لكن سيناريو الانهيار التام للقطاع يظل مستبعدًا لأسباب منطقية، أبرزها أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد "موضة"، بل أصبح بنية تحتية أساسية تعتمد عليها قطاعات حيوية مثل الصحة والمال والتصنيع.

ويتابع أن الشركات القائدة لهذا المجال كيانات عملاقة تتمتع بسيولة نقدية كبيرة وقدرة عالية على الصمود، وليست شركات ناشئة هشة بلا إيرادات كما كان الحال في فقاعات سابقة، ما يمنح القطاع حصانة نسبية من التلاشي الكامل.

وعند النظر للصورة الأوسع، يوضح سعيد أن الذكاء الاصطناعي ليس القطاع الأكثر عرضة لانهيار كارثي، لافتًا إلى أن قطاعات أخرى مثل العملات الرقمية المشفرة أو بعض مجالات العقارات التجارية تواجه مخاطر وجودية أكبر بفعل التشديدات التنظيمية وتغير أنماط العمل. ويضيف أن التحدي الحقيقي أمام الذكاء الاصطناعي يتمثل في تصحيح مسار النمو، مع بقاء خطورة كامنة في تركز الاستثمارات بشكل مبالغ فيه في عدد محدود من الشركات الكبرى، مثل إنفيديا، ما يجعل السوق حساسًا لأي هزة تتعلق بهذه الأسماء تحديدًا.

كما يوضح أن الاستراتيجية الأسلم للتعامل مع عام 2026 تتطلب الابتعاد عن الاندفاع العاطفي وراء كل سهم يحمل شعار الذكاء الاصطناعي، والتركيز بدلًا من ذلك على الشركات التي توفر البنية التحتية والرقائق والخدمات السحابية اللازمة لتشغيل هذه التقنيات، نظرًا لامتلاكها نماذج أعمال واضحة وأرباحًا ملموسة. وحذّر في الوقت نفسه من الشركات التي تعتمد على تدوير الأموال فيما بينها لرفع الإيرادات دفتريًا دون وجود طلب استهلاكي حقيقي يدعمها.

ويتابع:

السوق مقبلة على عام من النضج والفرز، حيث ستختفي الشركات التي تبيع الوهم، وستبقى تلك التي تقدم قيمة حقيقية وعوائد مستدامة.

النصيحة الذهبية للمستثمرين هي التنويع وعدم وضع "كل البيض في سلة واحدة"، مع الاحتفاظ بجزء من السيولة لاقتناص الفرص عند حدوث التصحيحات السعرية المتوقعة، لأن السوق ستعاقب المضاربات العشوائية وتكافئ من يركز على الأرباح التشغيلية الحقيقية والاستدامة المالية، في ظل بيئة اقتصادية عالمية لا تزال تعاني من تذبذب أسعار الفائدة والضغوط الجيوسياسية.

500 مليار دولار

في سياق متصل، يشير تقرير لـ "غولدمان ساكس" إلى أن شركات الذكاء الاصطناعي قد تستثمر أكثر من 500 مليار دولار في عام 2026.

ويضيف: "يتزايد التقدير الإجماعي للإنفاق الرأسمالي لشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة في عام 2025. ومع ذلك، فقد قللت تقديرات المحللين باستمرار من حجم الإنفاق الرأسمالي المتعلق بالذكاء الاصطناعي".

وحول ماذا سيحدث لاحقاً في مجال تجارة الذكاء الاصطناعي؟ ينبه التقرير إلى أن الأشهر القليلة الماضية شهدت تباينًا في أسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي العملاقة؛ فقد تحول المستثمرون عن شركات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي التي تعاني من ضغوط على نمو أرباحها التشغيلية، والتي يتم تمويل نفقاتها الرأسمالية عبر الاقتراض. في الوقت نفسه، كافأ المستثمرون الشركات التي تُظهر ارتباطًا واضحًا بين النفقات الرأسمالية والإيرادات، مثل بعض أكبر مشغلي منصات الحوسبة السحابية في العالم.

على سبيل المثال، في وقت سابق من هذا العام، ارتفعت أسهم أكبر شركات الذكاء الاصطناعي كمجموعة بفضل استمرار قوة الإنفاق الاستثماري في هذا المجال. ولكن منذ يونيو، انخفض متوسط ​​ترابط أسعار الأسهم بين شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى المدرجة في البورصة من 80 بالمئة إلى 20 بالمئة فقط. وتشير أبحاث غولدمان ساكس إلى أن جزءًا من هذا التباين يعود إلى مدى ثقة المستثمرين في أن استثمارات الذكاء الاصطناعي تُحقق عوائد مجزية.

"إن الجمع بين استمرار تبني الشركات للذكاء الاصطناعي وتزايد المخاوف بشأن مجمع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي قد زاد من تركيز المستثمرين مؤخرًا على المستفيدين التاليين من تجارة الذكاء الاصطناعي المتنامية باستمرار"، كما كتب ريان هاموند، محلل الأبحاث في غولدمان ساكس، في تقرير الفريق.