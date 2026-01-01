يعكس هذا التفاؤل قراءة تستند إلى معطيات طويلة الأجل، تظهر أن السوق الأميركية تميل تاريخياً إلى الصعود أكثر مما تعرف التراجع، في وقت تواصل فيه موجة الذكاء الاصطناعي لعب دور المحرك الرئيسي للأرباح والتقييمات، بعدما تحولت من وعد تكنولوجي إلى ركيزة إنتاجية تراهن عليها كبرى الشركات.

لكن يتزامن مع هذا المشهد الإيجابي قدر غير قليل من الحذر، إذ تطرح البيئة الحالية أسئلة جوهرية حول استدامة الصعود، وحدود الاعتماد على قطاع واحد، ومخاطر التضخم وأسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، ما يجعل عام 2026 اختباراً فاصلاً بين استمرار السوق الصاعدة أو بداية إعادة تسعير أعمق للمخاطر.

تفاؤل

يشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية إلى أنه:

عند التنبؤ بأداء الأسهم خلال العام المقبل، فإنّ معظم الاحتمالات والحوافز تصبّ في مصلحة المتفائلين.

حقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أداءً إيجابياً في ثلاثة أرباع السنوات منذ العام 1958، وهو العام الذي أُنشئ فيه المؤشر بشكله الحالي.

حققت السوق مكاسب لا تقل عن 20 بالمئة في 19 عاماً، وهو عدد يفوق بكثير عدد السنوات التي شهد فيها انخفاضاً (17 عاماً).

إلى جانب هذه المؤشرات الإيجابية، لا تُقدّم الظروف الحالية أسباباً كافية للتخلي عن التفاؤل المفرط؛ فقد استمرت السوق الصاعدة لمدة 38 شهراً، ولا يزال الاتجاه الصعودي قائماً.

تشير توقعات الأرباح إلى ارتفاع بنسبة تتجاوز 10 بالمئة العام المقبل.. ومن المرجح أن تكون الخطوة التالية للاحتياطي الفيدرالي نحو خفض سعر الفائدة، حتى بعد خفضه بنسبة 1.75 نقطة مئوية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية.

لذا، ليس من المستغرب أن يتوقع محللو وول ستريت مزيداً من الارتفاع في عام 2026، حيث يتوقعون مجتمعين ارتفاعاً بنسبة 10 بالمئة أو أكثر.

لم تُؤثر تحركات السوق الأخيرة بشكل كبير على التفاؤل؛ فقد أسهم استقرار مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خلال الشهرين الماضيين، ضمن نطاق 3 بالمئة من أعلى مستوياته القياسية، في إعادة توازن السوق، مُبدداً التفاؤل المفرط المُحيط بالعديد من أسهم الذكاء الاصطناعي، ومُخففاً من حدة المضاربات، ومُتيحاً استقرار التقييمات.

تشير تقارير فاكت سيت إلى أن 57.5 بالمئة من تقييمات المحللين لأسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هي توصيات شراء. وهذا يُطابق أعلى مستوى منذ العام 2010 على الأقل، والذي تم بلوغه في فبراير 2022، بالتزامن مع تحول السوق من حالة التفاؤل المفرط إلى سوق هابطة استمرت تسعة أشهر.

مزيج معقد

من جانبه، يقول خبير أسواق المال، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

وول ستريت تدخل العام 2026 وهي تحمل في جعبتها مزيجاً معقداً من الثقة والقلق، بعدما نجح مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في تحقيق سلسلة مكاسب قوية لثلاث سنوات متتالية، وهو ما يضع الأسواق أمام مفترق طرق حقيقي قد يحدد شكل المرحلة المقبلة.

التوقعات الرقمية تبدو مبشرة إلى حد كبير، إذ يرى المتفائلون أن المؤشر قد يكسر حواجز قياسية جديدة، مدفوعاً بنمو متوقع في أرباح الشركات.

هذا التفاؤل يستند بالدرجة الأولى إلى "الوقود" الذي يحرك الأسواق حالياً، والمتمثل في الذكاء الاصطناعي، الذي تحول من مجرد تقنية واعدة إلى ركيزة أساسية تعتمد عليها الشركات لرفع الإنتاجية وخفض التكاليف.

لكنّه يؤكد أن هذا الاعتماد المفرط يطرح السؤال الأهم أمام المستثمرين: هل ستتحول المليارات التي ضُخت في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى أرباح نقدية ملموسة تظهر في القوائم المالية، أم أننا أمام فقاعة سعرية سبقت الواقع بزمن طويل؟

ويضيف سعيد أن:

اتساع رقعة المشاركة في صعود السوق يمثل في الوقت نفسه فرصة وتحدياً.

السنوات الماضية شهدت هيمنة عدد محدود من عمالقة التكنولوجيا على معظم المكاسب.

الرهان اليوم يتمحور حول ما إذا كانت السيولة ستنتقل للبحث عن فرص في القطاعات المنسية، مثل الصناعة والقطاع المالي والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأسواق الناشئة التي قد تستفيد من ضعف الدولار أو تحسن الظروف الاقتصادية العالمية.

ويشير إلى أن هذا التحول يعد ضرورياً للحفاظ على صحة السوق، لأن الصعود المعتمد على "عكاز واحد" يبقى دائماً عرضة لانهيار سريع في حال تعثر الشركات القائدة.

وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، يؤكد سعيد أن شبح التضخم وأسعار الفائدة يظل اللاعب الخفي الذي يحدد قواعد اللعبة، فبرغم التوقعات ببدء الاحتياطي الفيدرالي في تخفيف سياسته النقدية، لا يزال التضخم "لزجاً" ويتمسك بمستويات أعلى من المستهدف الرسمي، تتراوح بين 3 و4 بالمئة. ويوضح أن هذا الواقع يضع البنوك المركزية في مأزق حقيقي بين الحاجة إلى خفض الفائدة لتفادي الركود، والخوف من إعادة إشعال موجة ارتفاع الأسعار.

ويتابع أن هذا الغموض ينسحب أيضاً على سوق العمل، الذي يبعث بإشارات متضاربة بين شركات تقلص وظائفها لصالح الأتمتة، وقطاعات أخرى لا تزال تعاني من نقص في العمالة، ما يفرض ضغوطاً إضافية على الأجور.

ولا يغفل سعيد، بحسب تعبيره، عن "الألغام" المزروعة في طريق عام 2026، وعلى رأسها أزمة العقارات التجارية التي ترزح تحت ديون ضخمة تستحق السداد في بيئة فائدة مرتفعة، وهو ما قد يسبب هزات في القطاع المصرفي. ويضيف أن التوترات الجيوسياسية المستمرة، وصراعات الهيمنة التكنولوجية بين القوى الكبرى، قد تعيد رسم سلاسل الإمداد العالمية وترفع التكاليف. كما يشير إلى أن العام الجديد يتزامن مع انتخابات نصفية في الولايات المتحدة، وهو عامل يتسم تاريخياً بزيادة التقلبات السياسية وانعكاسها المباشر على شهية المخاطرة في الأسواق.

توقعات بنوك وول ستريت

ويشير تقرير لـ "فايننشال تايمز" إلى أن بنوك وول ستريت تتوقع أن تحقق الأسهم الأميركية مكاسب برقمين لعام آخر في عام 2026، متجاهلة مخاوف المستثمرين الأخيرة بشأن خطط الإنفاق الضخمة لشركات التكنولوجيا الكبرى واحتمالية وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

يتوقع متوسط ​​توقعات تسعة بنوك استثمارية كبرى استطلعت الصحيفة آراءها أن يرتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للأسهم القيادية إلى أكثر من 7500 نقطة بحلول نهاية عام 2026، أي بزيادة تقارب 10 بالمئة عن مستواه الحالي تقريباً.

في حين أن هذه المكاسب ستمثل العام السابع من المكاسب المكونة من رقمين في السنوات الثماني الماضية، إلا أنها ستمثل تباطؤاً عن الارتفاع البالغ 16.6 بالمئة حتى الآن في عام 2025 والمتوسط ​​على مدى العقد الماضي.

يقول المحللون في مورغان ستانلي، الذين يتوقعون أن يصل مؤشر ستاندرد آند بورز إلى 7800 نقطة بحلول نهاية العام المقبل:

"ستكون هناك بعض العقبات على طول الطريق، لكننا نعتقد بأن السوق الصاعدة لا تزال قائمة"

الأداء سيتحسن بفضل "الثلاثي المتمثل في السياسات المالية والنقدية والتنظيمية السهلة، إلى جانب العوامل المساعدة للذكاء الاصطناعي".

مستويات قياسية

وإلى ذلك، يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

مؤشرات الأسهم الأميركية، وعلى رأسها مؤشر S&P 500، تواصل تسجيل مستويات قياسية.

هذا الصعود يعكس قوة الزخم في الأسواق مع اقترابنا من عام 2026.

ويؤكد أنه لا يرى في الوقت الراهن أي عوامل جوهرية قادرة على إيقاف هذا المسار الصاعد، موضحاً أن البيئة الحالية ما زالت داعمة للأسهم الأميركية، سواء على مستوى الأداء الاقتصادي وتدفقات السيولة.

ويشير إلى أن قطاع الذكاء الاصطناعي كان المحرك الرئيسي لهذه الموجة الصعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إذ أسهم بشكل واضح في دعم أسواق الأسهم الأميركية، لافتاً إلى أن السوق لا تزال في مرحلة صعود قوية، خاصة مع توقعات بأن تحقق الشركات الأميركية نمواً في الأرباح يتجاوز 10 بالمئة خلال عام 2026.

ويضيف أن أحد أهم عناصر الدعم يتمثل في السياسة النقدية، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لم يُنهِ بعد دورة التشديد النقدي بشكل كامل، ورغم ذلك لا تزال الأسواق تحقق مكاسب، وهو أمر نادر تاريخياً ويعكس متانة الشركات الأميركية وقوة التدفقات الاستثمارية.

كما يتابع أن المرحلة المقبلة قد تشهد عاملاً إضافياً داعماً للأسواق من خلال تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة، إلى جانب تعيين قيادة جديدة للاحتياطي الفيدرالي، بما يتماشى مع احتياجات المرحلة المقبلة.

وحول الفرص الاستثمارية، يوضح يرق أن الأسهم الدورية مرشحة لتحقيق أداء إيجابي مع أي تحسن في النمو الاقتصادي، وهو ما بدا واضحاً خلال الأسابيع الماضية، حين شهدت هذه القطاعات ارتفاعات ملحوظة بالتزامن مع الضغوط التي تعرضت لها أسهم الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى توقعات بانتعاش اقتصادي خلال الربع الأول من عام 2026.

ويختم يرق بالإشارة إلى أن شركات الطاقة قد تكون من أبرز المستفيدين خلال عام 2026، موضحاً أن أسعار النفط تبدو قريبة من مستوياتها القاعية، ومع أي تحسن في النمو الاقتصادي العالمي قد نشهد زيادة في الطلب على النفط، ما سينعكس إيجاباً على أداء الشركات المرتبطة بقطاع الطاقة.