وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني ارتفع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع خلال ديسمبر إلى 5.01 نقطة بزيادة قدرها 0.9 نقطة عن الشهر الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

في الوقت نفسه ارتفع مؤشر مديري مشتريات الشركات الكبرى في الصين بمقدار 1.5 نقطة إلى 50.8 نقطة، في حين ارتفع مؤشر مديري مشتريات الشركات المتوسطة بمقدار 0.9 نقطة إلى 49.8 نقطة. وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة بمقدار 0.5 نقطة إلى 48.6 نقطة.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن المؤشر الفرعي للإنتاج لقطاع التصنيع ارتفع خلال الشهر الحالي بمقدار 1.7 نقطة إلى 51.7 نقطة، وارتفع مؤشر الطلبيات بمقدار 1.6 نقطة إلى 50.8 نقطة.

وارتفع مؤشر زمن تسليم الموردين للطلبيات بمقدار 0.1 نقطة إلى 50.2 نقطة، مقارنة بالشهر الماضي، وهو ما يشير إلى أن زمن تسليم موردي المواد الخام في قطاع التصنيع يواصل تراجعه.