وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 592.03 نقطة بحلول الساعة 0822 بتوقيت غرينتش، لكنه ظل في طريقه لتحقيق أقوى أداء سنوي له منذ 2021، مع مكاسب بنحو 16 بالمئة .

وظل نشاط التداول ضعيفا قبل عطلة العام الجديد، مع إغلاق الأسواق في ألمانيا وإيطاليا وسويسرا بالفعل. وفي الوقت نفسه، تعمل البورصات في فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وفق جداول زمنية مختصرة لهذا اليوم.

وفي حين سجلت البورصات الإقليمية الرئيسية نتائج إيجابية على نطاق واسع هذا العام، حقق المؤشر إيبكس الإسباني مكاسب 50 بالمئة تقريبا متفوقا على نظرائه إلى حد بعيد.

ويتجه المؤشر كاك 40 الفرنسي لتحقيق أقل المكاسب بين البورصات الأوروبية الرئيسية، إذ لم يرتفع إلا 10.2 بالمئة. وأثر عدم الاستقرار السياسي والمخاوف المتزايدة بشأن ارتفاع الدين العام وقفزة في عوائد السندات على أداء السوق الفرنسية.

أما المؤشر داكس الألماني فمن المتوقع أن يرتفع 23 بالمئة، مستفيدا من تدابير الدعم الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة، بما في ذلك حزم التحفيز المالي والاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية.

وواصل المؤشر فاينانشيال تايمز البريطاني سلسلة مكاسبه المتتالية، إذ يتجه نحو الارتفاع 22 بالمئة في 2025 محققا مكاسب للعام الخامس على التوالي.