وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18بالمئة تقريبا، وهي أكبر نسبة تراجع سنوية منذ 2020، وتتجه لتسجيل خسائر للعام الثالث على التوالي، في أطول سلسلة خسائر لها على الإطلاق.

ونزل عقد مارس، الذي ينتهي أجله اليوم الأربعاء، خمسة سنتات إلى 61.28 دولار للبرميل بحلول الساعة 0737 بتوقيت غرينتش.

وبحسب وكالة رويترز، توقع جيسون ينغ محلل السلع الأولية في بي.إن.بي باريبا أن ينخفض برنت إلى 55 دولارا للبرميل في الربع الأول من 2026 قبل أن يتعافى إلى 60 بقية العام، إذ من المتوقع أن يعود نمو المعروض إلى طبيعته بينما يظل الطلب ثابتا.

وقال "نعتقد أن منتجي النفط الصخري الأميركي تمكنوا من التحوط بمستويات مرتفعة.. لذا فإن المعروض من منتجي النفط الصخري لن يكون... شديد التأثر بتحركات الأسعار".

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ثلاثة سنتات إلى 57.92 دولار للبرميل لكنه يتجه لتسجيل انخفاض سنوي 19 بالمئة.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصة لندن أن متوسط ​​أسعار 2025 لكلا الخامين القياسيين هو الأدنى منذ 2020.