فبحسب أحدث التقديرات، سجّل قطاع الحفر العالمي نمواً متسارعاً تدعمه عوامل هيكلية قوية تعزّز إيجابية آفاقه على المدى الطويل، إذ بلغت قيمة سوق خدمات الحفر العالمية نحو 154 مليار دولار في 2024، مع توقّعات بارتفاعها إلى 240 مليار دولار بحلول 2035، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 4.1 بالمئة. ويأتي هذا النمو متلازماً مع الارتفاع المستمر في الطلب العالمي على الطاقة، حيث رفعت منظمة أوبك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في العام المقبل بنحو 1.38 مليون برميل يومياً، في مؤشر واضح على استمرار الحاجة المتزايدة إلى خدمات الحفر.

ضمن هذا المشهد العالمي المتسارع، تبرز شركة أدنوك للحفر كلاعب محوري ومؤثّر على الساحة الدولية، مستفيدة من ثقلها التشغيلي وقدراتها التوسعية. فبنهاية عام 2024، تمتلك الشركة أكثر من 142 منصة حفر، مع خطط واضحة لرفع العدد إلى ما لا يقل عن 151 منصة بحلول 2028، بما يعكس ثقة متزايدة في استدامة الطلب العالمي. هذا الزخم مكّن أدنوك للحفر من تحقيق أداء استثنائي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ ارتفعت إيرادات الحفر البري بنسبة 13 بالمئة، والحفر البحري بنسبة 3 بالمئة، في تأكيد عملي على نجاح استراتيجيتها التوسعية إقليمياً ودورها في دعم النمو المستدام لقطاع الحفر على المستوى العالمي، في مرحلة تشهد توسعاً متسارعاً في نشاط الحفر وتزايداً في عدد الحفارات النشطة حول العالم.

صعود أدنوك في مشهد الحفر العالمي

أكد روبن ميلز، الرئيس التنفيذي لشركة قمر إنرجي، خلال حديثه إلى برنامج "عالم الطاقة" على سكاي نيوز عربية، أن شركة أدنوك للحفر تحتل موقعاً محورياً في قطاع الحفر العالمي، مع تركيز واضح على الأنشطة الداخلية في منطقة الخليج، وبالأخص في أبوظبي، لضمان إنتاجها الخاص من النفط والغاز. وشدد ميلز على أن الشركة تمتلك برامج توسعية طموحة تهدف إلى زيادة الطاقة الإنتاجية، باستخدام طرق تقليدية وغير تقليدية، ما يفسر ارتفاع العوائد في عمليات الحفر.

وأشار إلى أن أدنوك سجلت نمو إيرادات بنسبة 13 بالمئة في الحفر البري و3 بالمئة في الحفر البحري، ما يعكس قدرة الشركة على التكيف مع متغيرات السوق العالمية واستدامة أدائها المالي رغم التحديات الدولية.

الشرق الأوسط محور نمو الحفر

وأشار في الاثناء ميلز إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في أنشطة الحفر، خاصة في الإمارات والسعودية وقطر والكويت والعراق. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بخطط التوسع في مجالات النفط والغاز، بما يشمل مشاريع تقليدية وجزئياً مشاريع أخرى مبتكرة. وقال ميلز: "سيحدث ارتفاع كبير في السنوات القليلة المقبلة"، مؤكداً استمرار الطلب العالمي على النفط والغاز، ما يحفز الاستثمار وزيادة الإنتاج.

الوضع العالمي: فرص وتحديات

على الصعيد العالمي، وصف ميلز الصورة بأنها مختلطة، مشيراً إلى أن أسعار النفط في الولايات المتحدة منخفضة نسبياً، بينما تشهد أسعار الغاز ارتفاعاً، ما يدفع شركات الحفر للحفاظ على النشاط في مناطق متعددة تشمل البرازيل وغيرها من الأسواق الناشطة. وأضاف أن جزءاً كبيراً من الحقول الناضجة يتم استغلاله حالياً بكفاءة، مع استمرار استخدام منصات الحفر البحري في العديد من الدول، وهو ما يعكس قوة الطلب العالمي واستدامة استثمارات القطاع.

وأشار إلى أن أي انخفاض في الإنتاج يؤدي إلى تراجع الاستثمار، إلا أن الطلب المستمر والمرتفع على الطاقة يُحفز الزيادة في الإنتاج، خاصة الغاز، ما يفرض على الشركات الكبرى مثل أدنوك التوسع في قدراتها الإنتاجية.

التكنولوجيا والأتمتة: عناصر تنافسية

شدّد ميلز على دور التكنولوجيا في تعزيز تنافسية شركات الحفر، قائلاً إن الابتكارات والتقنيات الحديثة ساهمت في زيادة الكفاءة والإنتاجية، ورفع الأرباح والعوائد. وأضاف أن استخدام الأتمة والذكاء الاصطناعي سيزداد في السنوات المقبلة، ما يعزز القدرة التنافسية ويخفض التكاليف التشغيلية، ويضمن استدامة العمليات على المدى الطويل.

أمن الإمدادات واستراتيجيات طويلة الأمد

أشار الرئيس التنفيذي إلى أن بعض برامج الحفر طويلة الأمد تصل إلى أربع أو خمس سنوات، وأن تقلبات الأسعار لا تشكل مخاطر كبيرة في هذه المشاريع. كما أوضح أن الغاز يشكل جزءاً من خطط توليد الكهرباء، ويستمر إنتاجه ضمن استراتيجيات بعيدة المدى، بما يضمن أمن الإمدادات بغض النظر عن أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية.

تظل أدنوك للحفر لاعباً مؤثراً على الساحة العالمية، بفضل استراتيجيتها المتوازنة بين التوسع المحلي في الخليج والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، فضلاً عن مرونتها في مواجهة التحديات العالمية. ومع ارتفاع الطلب على الطاقة في مختلف الأسواق، يبقى للشركة دور محوري في تعزيز الاستقرار والإمدادات، وزيادة العوائد، ودعم نمو قطاع الحفر على المستوى العالمي.