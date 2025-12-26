وأنجزت بكين في عام 2025 إنشاء أكثر من 2000 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، ونحو 8000 كيلومتر من الطرق السريعة، بالإضافة إلى افتتاح خمسة مطارات مدنية جديدة في أنحاء البلاد لتعزيز الربط الجوي.

أرقام قياسية في حركة المسافرين اليومية

واصلت الصين تعزيز قدراتها اللوجستية، حيث سجلت حركة المسافرين خلال عطلتي عيد الربيع والعيد الوطني مستويات قياسية بلغت 9 مليارات و2.4 مليار مسافر على التوالي.

وأوضح المكتب الإعلامي أن عدد المسافرين اليومي الذين يستخدمون شبكة النقل بالسكك الحديدية، بما يشمل القطارات ومترو الأنفاق والترام، تجاوز 90 مليون مسافر، مما يعكس الضغط الهائل والكفاءة العالية لشبكة النقل الصينية.

تحديات الاستثمار الأجنبي المباشر

رغم الطفرة في البنية التحتية، انخفض إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين بنسبة 7.5 بالمئة ليصل إلى 693.2 مليار يوان خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر الماضيين.

واتخذت الحكومة الصينية في الأشهر القليلة الماضية مجموعة من الإجراءات لزيادة جاذبية السوق، شملت برامج تجريبية في بكين وشنغهاي لتوسيع نطاق الوصول لقطاعات حيوية مثل الاتصالات والرعاية الصحية والتعليم، وسط توترات تجارية مستمرة مع الولايات الأميركية.

حوافز ضريبية وتسهيلات للمستثمرين

من أجل تحفيز تدفق رؤوس الأموال، منحت الصين الشركات الأجنبية إعفاءات جمركية على المعدات المستوردة وتسعيراً تفضيلياً للأراضي، بالإضافة إلى خفض ضريبة الدخل في مناطق معينة.

وشملت هذه الحوافز مناطق وسط وغرب وشمال شرق الصين وإقليم هاينان، في إطار استراتيجية بكين الرامية لجذب الاستثمارات إلى المناطق الأقل نمواً وتقليل الفوارق الاقتصادية بين الأقاليم الصينية.

تطوير الممرات المائية والموانئ

لفت مكتب الإعلام إلى إنشاء 900 كيلومتر من الممرات المائية الجديدة المصممة لاستيعاب السفن الكبيرة، مما يعزز قدرات النقل البحري والنهري في البلاد.

وتأتي هذه التوسعات تماشياً مع رؤية الصين لتعزيز مكانتها كمركز لوجستي عالمي، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والدولية عبر ربط الموانئ الرئيسية بشبكة نقل برية وحديدية متطورة وعالية الكفاءة.