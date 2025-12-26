وأكد ميلر خلال اجتماع لتلخيص النتائج المالية المبدئية، أن الشركة لم تكتفِ بتحقيق هدفها السنوي البالغ 38 مليار متر مكعب، بل زودت الجانب الصيني بحوالي 800 مليون متر مكعب إضافية خارج الالتزامات التعاقدية المبرمة بين الطرفين.

تجاوز الطاقة الاستيعابية المخطط لها

أشارت بيانات اطلعت عليها وكالة رويترز، إلى أن الصادرات الروسية عبر خطوط الأنابيب إلى الصين سجلت قفزة ملحوظة مقارنة بـ 31 مليار متر مكعب في عام 2024، مما مكنها من تجاوز الطاقة الاستيعابية السنوية المخطط لها لخط الأنابيب.

وكان ميلر قد توقع في أكتوبر الماضي هذا الأداء الاستثنائي، مؤكداً قدرة الشركة على تلبية الطلب المتزايد من العملاق الآسيوي وتجاوز السقف التشغيلي المقرر مسبقاً للخط البالغ 38 مليار متر مكعب سنوياً.

التحول الروسي نحو الشرق وأمن الطاقة

تمثل زيادة الإمدادات عبر خط "قوة سيبيريا 1"، الذي بدأ ضخ الغاز من شرق سيبيريا إلى الصين في أواخر عام 2019، ركيزة أساسية في استراتيجية روسيا لإعادة توجيه تدفقات الطاقة من الأسواق الأوروبية نحو الشرق.

وتسعى موسكو من خلال هذه الشراكة إلى تعويض تراجع صادراتها إلى القارة العجوز، بينما تجد بكين في الغاز الروسي مصدراً مستقراً ومنخفض التكلفة لتلبية احتياجات نموها الصناعي المتسارع وتقليل الاعتماد على الفحم.

مشاريع مستقبلية لتعزيز الربط الطاقي

تخطط روسيا لتعزيز قدراتها التصديرية للصين من خلال مشاريع إضافية، أبرزها خط "قوة سيبيريا 2" الذي يهدف لنقل الغاز من حقول غرب سيبيريا التي كانت تغذي أوروبا سابقاً، بالإضافة إلى "مسار الشرق الأقصى".

وتهدف هذه التوسعات إلى رفع إجمالي الصادرات الروسية للصين لتتجاوز 100 مليار متر مكعب سنوياً في المديين المتوسط والطويل، مما يكرس حالة التكامل الاقتصادي بين البلدين في ظل الضغوط الغربية المستمرة على قطاع الطاقة الروسي.