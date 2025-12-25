وقد ارتفعت القيمة السوقية المجمعة لكل من "جيه بي مورغان" و"بنك أوف أميركا" و"سيتي غروب" و"ويلز فارغو" و"غولدمان ساكس" و"مورغان ستانلي" إلى نحو 2.37 تريليون دولار بنهاية تداولات الثلاثاء.

اتساع الفجوة مع المصارف الأوروبية

يقارن هذا النمو بنحو 1.77 تريليون دولار في نهاية العام الماضي وفق بيانات "إس آند بي غلوبال"، وتبرز هذه القفزة اتساع الفجوة الكبيرة بين البنوك الأميركية ونظيراتها الأوروبية التي تعاني من بطء في النمو.

إذ لا تتجاوز القيمة السوقية المجمعة لأكبر ستة بنوك في القارة العجوز نحو تريليون دولار فقط، في امتداد لفارق جوهري ترسخ في الأسواق العالمية منذ الأزمة المالية العالمية التي اندلعت عام 2008.

تخفيف القيود التنظيمية وتحفيز النمو

بعد أن أثقلت القواعد التنظيمية المشددة كاهل البنوك الأميركية لسنوات طويلة، بدأت هذه المؤسسات تجني ثمار تراجع القيود التي كانت تحد سابقاً من جاذبية أسهمها للمستثمرين في الأسواق المالية.

حيث سمحت الجهات التنظيمية للبنوك بمستويات أعلى من الرفع المالي وإعادة هيكلة اختبارات الضغط السنوية، بالإضافة إلى إلغاء إرشادات الإقراض المرتبطة بالقروض عالية المخاطر لتعزيز قدرتها التنافسية.