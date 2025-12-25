وأكد محلل الأسواق بالبنك، "فيفيك آريا"، في تقرير حديث، أن موجة ازدهار الذكاء الاصطناعي لا تزال مستمرة وتزداد قوة، حيث من المرجح أن ترتفع المبيعات عالمياً بنسبة 30 بالمئة على أساس سنوي خلال العام المقبل.

تحول هيكلي ومكاسب كبرى

أوضح آريا أن القطاع لا يزال في منتصف مسار تحول استراتيجي بدأ منذ عقد من الزمن، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى التي تمتلك حصصاً سوقية قوية وهوامش ربح مرتفعة ستكون المستفيد الأكبر من هذا التطور.

وبرزت في التقرير أسماء شركات رائدة مثل "إنفيديا" و"برودكوم" و"لام ريسرش"، بالإضافة إلى "كيه إل إيه سيستمز" و"أنالوج ديفايسز" و"كادنس ديزاين سيستمز"، كأبرز القوى المحركة لهذا النمو الاستثنائي.

الذكاء الاصطناعي ضرورة تنافسية

شدد تقرير البنك، على أن استثمارات شركات التكنولوجيا الكبرى في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي ليست مجرد رفاهية، بل هي ضرورة حتمية للحفاظ على تفوقها التنافسي في السوق العالمية.

ويرى محلل الأسواق بالبنك، أن العوائد الضخمة على هذه الاستثمارات بدأت تتضح تدريجياً مع التوسع المتسارع في البنية التحتية لهذه التقنية الناشئة، مما يعزز الثقة في استدامة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.