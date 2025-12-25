وارتفعت العملة الروسية بنحو 45 بالمئة منذ بداية العام لتتداول قرب 78 روبلاً للدولار، وهو مستوى يقترب من أسعار ما قبل حرب أوكرانيا قبل نحو أربعة أعوام، ما يجعله أقوى أداء سنوي لها منذ عام 1994 على الأقل.

أسباب التفوق الاستثنائي للعملة الروسية

يعود هذا الأداء الملحوظ إلى تراجع حاد في الطلب المحلي على العملات الأجنبية بفعل العقوبات الدولية، إلى جانب اتباع سياسة نقدية مشددة للغاية عززت جاذبية الأصول المقومة بالروبل.

فقد أبقى البنك المركزي الروسي سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى قياسي منذ أكتوبر من العام الماضي وحتى يونيو، قبل أن يُخفضه بإجمالي خمس نقاط مئوية ليصل إلى 16 بالمئة.

تصنيف الروبل بين الأصول العالمية

وضعت بيانات "بلومبرغ" هذا الأداء للروبل ضمن أفضل خمسة أصول عالمية من حيث العائد هذا العام، ليأتي في الترتيب بعد البلاتين والفضة والبلاديوم والذهب.

وعلى الرغم من هذا الصعود، تبرز مخاوف اقتصادية من أن قوة العملة قد تؤثر سلباً على إيرادات الصادرات الروسية والميزانية العامة التي تعتمد بشكل كبير على عوائد الطاقة المقومة بالعملات الصعبة.