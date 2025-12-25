وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تسجل الطلبات 224 ألفاً خلال نفس الفترة.

وقد صدر هذا التقرير استثنائياً قبل موعده المعتاد بيوم واحد بسبب عطلات عيد الميلاد.

حالة من الركود في سوق العمل

يصف خبراء الاقتصاد وصناع السياسات الوضع الحالي لسوق العمل الأميركي بحالة "لا توظيف، ولا تسريح"، حيث يشهد التوظيف تباطؤاً ملحوظاً، بينما تظل معدلات الاستغناء عن العمالة منخفضة نسبياً.

وقد اتسمت البيانات بالتذبذب خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة صعوبة إجراء التعديلات الموسمية الدقيقة المرتبطة بفترة العطلات.

ارتفاع عدد المطالبين المستمرين بالإعانة

على الرغم من انخفاض الطلبات الجديدة، أظهر التقرير ارتفاعاً في عدد الأشخاص الذين يتلقون المساعدات فعلياً.

وزاد عدد "المطالبين المستمرين" بمقدار 38 ألف شخص ليصل الإجمالي إلى 1.92 مليون شخص للأسبوع المنتهي في 13 ديسمبر.

ويُعد هذا المقياس مؤشراً هاماً على الصعوبة التي يواجهها العاطلون في العثور على وظائف جديدة بسرعة.

معدلات البطالة والضغوط الاقتصادية

يأتي هذا التقرير في وقت سجل فيه معدل البطالة العام في الولايات المتحدة 4.6 بالمئة خلال نوفمبر الماضي، وهو المستوى الأعلى المسجل في البلاد منذ أربع سنوات.

ويرجع هذا الارتفاع جزئياً إلى عوامل فنية وتأثيرات الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في وقت سابق.

ويتوقع المحللون أن يظل معدل البطالة مرتفعاً خلال شهر ديسمبر الجاري بسبب استمرار حالة الحذر في عمليات التوظيف لدى الشركات.