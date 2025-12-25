وأكد "أليكس ديفيس"، الرئيس التنفيذي لشركة "ديسربتيف"، التي قادت آخر جولة تمويل لـ"جروك"، أن الصفقة شملت جميع أصول الشركة باستثناء قسم الحوسبة السحابية.

وقالت "جروك" في بيان صحفي إن "جوناثان روس" وعدداً من كبار التنفيذيين سينضمون إلى "إنفيديا"، بينما ستواصل الشركة العمل بشكل مستقل بقيادة الرئيس التنفيذي الجديد "سيمون إدواردز".

صفقة تكمّل إرث "ميلانوكس" وترفع سقف المنافسة

تأتي الصفقة بعد استحواذ "إنفيديا" عام 2019 على "ميلانوكس" مقابل نحو 7 مليارات دولار، ما يعكس توسع الشركة المستمر في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي تتجاوز وحدات معالجة الرسومات التقليدية.

وتستهدف "جروك" تحقيق إيرادات قدرها 500 مليون دولار هذا العام، وسط طفرة عالمية في الطلب على رقائق تسريع النماذج الضخمة.

استثمارات عميقة تعزز سباق الرقائق

كانت "جروك" قد جمعت 750 مليون دولار قبل ثلاثة أشهر بتقييم بلغ نحو 6.9 مليارات دولار، بمشاركة مستثمرين بينهم "بلاك روك" و"نيوبرغر بيرمان" و"سامسونغ" و"سيسكو"، إضافة إلى صندوق "كابيتال 1789" الذي يشارك فيه "دونالد ترامب الابن".