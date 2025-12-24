تأتي هذه الرهانات بينما تحاول البتكوين والإيثيريوم استعادة توازنهما بعد موجات تراجع حادة في الآونة الأخيرة (أعقبت الارتفاعات القياسية خلال العام)، غذّتها ضغوط تقييمات الأصول عالية المخاطر، وتشديد الأوضاع المالية، وتبدّل شهية المستثمرين، في مقابل آمال بأن يسهم وضوح السياسات التنظيمية وتدفّق الاستثمارات المؤسسية في إعادة رسم مسار السوق خلال الأشهر المقبلة.

ويبرز هذا المشهد المتباين انقساماً واضحاً بين مؤسسات ترى أن السوق بصدد إعادة تموضع تمهّد لدورة صعود جديدة، وأصوات تحذّر من مرحلة استقرار طويلة أو تصحيحات مؤلمة، في ظل عوامل كلية وجيوسياسية ضاغطة، مما يفتح الباب أمام سيناريوهات متناقضة لمسار العملات المشفرة خلال عام 2026 وما بعدها.

توقعات "سيتي غروب"

تشير توقعات "سيتي غروب" للـ 12 شهراً المقبلة بشأن البتكوين والإيثيريوم إلى أن:

السوق قابلة للتطوير من خلال تخفيف الضغوط التنظيمية وزيادة اهتمام المؤسسات.

السياسات الأكثر وضوحاً قادرة على جذب رؤوس أموال جديدة، مما سيضع الأصول الرقمية على مسار التعافي من الخسائر الأخيرة.

حدد البنك هدفاً لمدة 12 شهراً بقيمة 143 ألف دولار للبتكوين، مما يعني ربحاً محتملاً بنسبة 60 بالمئة عن مستوياتها الحالية.

أما بالنسبة للإيثيريوم، فالتوقعات إيجابية أيضاً، إذ يبلغ المستهدف 4,304 دولارات، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 40 بالمئة تقريباً.

ويؤكد محللو "سيتي" أن نمو البتكوين يعتمد على استمرار إقبال المستثمرين؛ حيث توقعوا أن تدفقات بقيمة 15 مليار دولار من صناديق المؤشرات المتداولة قد ترفع أسعار العملة الرقمية. وأفاد أليكس سوندرز، رئيس قسم استراتيجية الاقتصاد الكلي الكمي العالمي، بأن تزايد ثقة المستثمرين وتدفقات الاستثمار من شأنهما أن يُسهما على الأرجح في التعافي.

وفي حالة التفاؤل (Bull Case)، يتوقع البنك وصول البتكوين إلى 189 ألف دولار، والإيثيريوم إلى 5,132 دولاراً. أما في حالة التشاؤم (Bear Case)، فقد ينخفض سعر البتكوين إلى 78 ألف دولار، والإيثيريوم إلى 1,270 دولاراً.

مرحلة استقرار أم تراجع؟

في المقابل، يتبنى المدير التنفيذي لمركز "كوروم" للبحوث، طارق الرفاعي، رؤية أكثر حذراً، حيث صرح لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" بالآتي:

ثمة نظرة متفائلة تسود بعض التوقعات، لكن "لا أتوقع أن يتمكن السعر من تجاوز أعلى مستوياته المسجلة هذا العام مرة أخرى، فضلاً عن تسجيل رقم قياسي جديد خلال عام 2026".

بلوغ البتكوين ذروتها ثم تراجعها الحاد يعكس هيكل سوق توحي بالدخول في مرحلة استقرار، أو حتى اتجاه هبوطي محتمل.

التجارب التاريخية تُظهر أن العام الذي يلي تسجيل أعلى مستوى على الإطلاق غالباً ما يشهد أداءً أضعف للأسعار.

ويضيف الرفاعي أن المخاطر الاقتصادية الكلية، مثل ارتفاع تقييمات الأصول وتشديد شروط السيولة، قد تدفع الأصول عالية المخاطر إلى التراجع، معتبراً أن الهدف الأكثر واقعية للبتكوين هو التعافي باتجاه نطاق 100 ألف دولار، مع التحرك بشكل جانبي أو مائل للانخفاض خلال 2026.

رهانات "بيرنشتاين" و"Bitwise"

على الجانب المتفائل، أشار تحليل شركة "بيرنشتاين" إلى أن البتكوين تجاوز دورته التقليدية الممتدة لأربع سنوات، ورفعت الشركة هدفها لعام 2026 إلى 150 ألف دولار، مع توقعات بوصوله إلى 200 ألف دولار في 2027، بل وذهبت التقديرات إلى احتمالية وصوله لمليون دولار بحلول عام 2033.

من جهتها، توقعت شركة "Bitwise" وصول البتكوين والإيثيريوم والسولانا إلى مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بالنشاط المؤسسي ووضوح اللوائح. وتوقعت الشركة أن تستوعب صناديق المؤشرات المتداولة أكثر من 100 بالمئة من المعروض الجديد.

تقلبات حادة وإدارة المخاطر

من جانبه، يحلل ميشال صليبي، رئيس قسم الأسواق المالية في شركة "FXPro"، المشهد لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" قائلاً:

البتكوين بلغت ذروتها خلال عام 2025 تحت ضغوط قوية، والتقلبات الحادة التي أعقبت التراجع من مستويات 112 ألف دولار أثارت مخاوف الأسواق.

رغم الحذر، لا تزال البتكوين تحتفظ ببنية صعودية على المدى الطويل، وقد يشهد عام 2026 اختراقات سعرية جديدة في حال استمرار الدعم المؤسسي.

التوجه المتوقع نحو خفض أسعار الفائدة قد يشكّل عامل دعم جوهري للأصول عالية المخاطر.

ويؤكد صليبي أن الوصول إلى نطاق 140-150 ألف دولار خلال عام 2026 يبقى احتمالاً قائماً، شريطة اتضاح "الإطار التنظيمي العالمي"، لا سيما في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مما يفتح الباب أمام سيولة أعمق واستثمارات مؤسسية أوسع.