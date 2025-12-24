وواصل الدولار تراجعه في التعاملات الآسيوية، إذ لم تنجح قراءة قوية للناتج المحلي الإجمالي الأميركي في تغيير توقعات السياسة النقدية، ما عزز رهانات الأسواق على خفضين إضافيين للفائدة خلال العام المقبل.

توقعات الفائدة تضغط على العملة

قال ديفيد ميريكل، الخبير الاقتصادي لدى غولدمان ساكس، إن التوقعات تشير إلى خفضين بمقدار 25 نقطة أساس ليصل معدل الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3 و3.25 بالمئة، مضيفاً أن المخاطر تميل إلى مزيد من الانخفاض في ظل تباطؤ التضخم.

وتراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين ونصف الشهر مقابل سلة من العملات عند 97.767، ويتجه لتكبد خسارة سنوية بنحو 9.9 بالمئة، وهي الأكبر منذ عام 2003.

عام مضطرب للدولار

شهد الدولار تقلبات حادة هذا العام، مدفوعاً بتداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وما أثارته من أزمة ثقة في الأصول الأميركية في فترات سابقة.

كما غذّت المخاوف المتعلقة بتنامي نفوذ البيت الأبيض على الاحتياطي الاتحادي تساؤلات حول استقلالية البنك المركزي، وهو ما انعكس سلباً على أداء العملة.

مكاسب واسعة للعملات المنافسة

في المقابل، صعد اليورو إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.1806 دولار، محققاً مكاسب سنوية تتجاوز 14 بالمئة، ما يضعه على مسار أفضل أداء له منذ عام 2003.

وارتفع الدولار الأسترالي 8.4 بالمئة منذ بداية العام ليبلغ أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 0.6710 دولار، بينما لامس الدولار النيوزيلندي 0.58475 دولار، بعد مكاسب سنوية بنحو 4.5 بالمئة.

كما سجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في ثلاثة أشهر عند 1.3531 دولار، محققاً مكاسب تفوق ثمانية بالمئة منذ بداية العام.

وصعد الين 0.4 بالمئة في أحدث التعاملات إلى 155.60 للدولار، مواصلاً مكاسب الجلسة السابقة.