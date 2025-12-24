تكشف موجة الطروحات المتسارعة لشركات تصنيع الرقائق في الصين عن ملامح تحول أعمق من مجرد حماس استثماري عابر، إذ تعكس إصرار بكين على بناء منظومة تقنية مكتفية ذاتياً، في مواجهة القيود الأميركية المشددة، وسعيها لتقليص الفجوة مع عمالقة الصناعة وفي مقدمتهم شركة إنفيديا.

تفتح هذه التطورات الباب أمام مشهد تنافسي جديد تتداخل فيه الاعتبارات الاقتصادية بالسياسية، حيث يتحول سباق الرقائق من صراع شركات إلى صراع نماذج وأنظمة، في وقت يُعاد فيه رسم خريطة صناعة أشباه الموصلات وسط تساؤلات متزايدة حول مستقبل الهيمنة الأميركية ومآلات القوة التكنولوجية عالمياً.

السباق العالمي

يشير تقرير لـ "بلومبرغ" إلى أن:

شركات تصنيع الرقائق الصينية تتسابق إلى سوق الاكتتابات العامة الأولية؛ لجمع الأموال التي تعتبر أساسية لهدف البلاد المتمثل في الاكتفاء الذاتي التكنولوجي والفوز بالسباق العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا الارتفاع في عمليات الإدراج في أعقاب طرحين ناجحين للغاية في البورصة، مما يشير إلى طلب متزايد على الشركات الوطنية الرائدة التي يتوقع المحللون أن تنافس يوماً ما شركات مثل إنفيديا.

بينما تُعدّ بعض هذه الشركات بالفعل من الشركات الرائدة في صناعتها المحلية، إلا أنها لا تزال غير معروفة لدى العديد من المستثمرين الدوليين، مما يجعل بيع أسهمها في هونغ كونغ اختباراً حاسماً لثقة المستثمرين.

في وقت سابق من هذا الشهر، شهدت أسهم شركة مور ثريدز تكنولوجي، المتخصصة في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي، ارتفاعاً بنسبة 425 بالمئة في اليوم الأول من التداول في شنغهاي، تلاه ارتفاع بنسبة 693 بالمئة في أسهم شركة ميتاكس إنتغريتد سيركتس شنغهاي المدرجة في البورصة.

ينقل التقرير عن رئيس قسم تنفيذ الأسهم النقدية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك باركليز، مات تومز، قوله: "تتقدم الصين بسرعة كبيرة في حرب الرقائق الإلكترونية.. ولن أتفاجأ إذا شهدنا في عامي 2026 أو 2027 لحظةً فارقةً في سوق الرقائق، حيث تُنتج الصين رقاقةً تنافسيةً منخفضة التكلفة. سيكون لهذا تأثيرٌ كبيرٌ على شركة إنفيديا وسلسلة توريدها".

كان تومز يشير إلى الشركة الصينية الناشئة التي أحدثت ثورة في صناعة الذكاء الاصطناعي مطلع هذا العام بنماذجها منخفضة التكلفة التي قدمت أداءً مماثلاً لأفضل برامج الدردشة الآلية في العالم.

وقد طالب مشرعون جمهوريون في لجنة بمجلس النواب الأمريكي مؤخرًا وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بإدراج مجموعة من الشركات، من بينها شركة ديب سيك، ضمن قائمة الشركات العسكرية الصينية.

تحرك استراتيجي

من جانبه، يقول خبير أسواق المال والعضو المنتدب لشركة أي دي تي للاستشارات والنظم التكنولوجية، محمد سعيد، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

إن تسارع الطروحات العامة لشركات الرقائق في الصين لا يُعد مجرد موجة استثمارية عابرة، إنما يعكس تحركاً استراتيجياً واسع النطاق يعبّر عن رغبة بكين الواضحة في تحقيق السيادة التكنولوجية الكاملة، والفكاك من قبضة القيود الأميركية الصارمة التي حدّت من وصولها إلى التقنيات المتقدمة.

هذا التحول يشير إلى قرار صيني مدروس باستبدال الدعم الحكومي المباشر بتمويلات السوق المفتوحة، بما يضمن تدفق مليارات الدولارات إلى شركات مثل مور ثريدز وميتا وإكس، التي سجلت قفزات لافتة في قيمتها السوقية فور الإدراج، ما يمنحها السيولة اللازمة لبناء مصانع جديدة وتوسيع أنشطة البحث والتطوير لسد الفجوة التقنية مع الغرب.

ويضيف أن هذه الاستثمارات لا تقتصر على إنتاج الشرائح فقط، بل تمتد إلى بناء نظام بيئي متكامل يشمل البرمجيات ومعدات التصنيع، بهدف تقليص الاعتماد على الخارج وخلق سلاسل توريد محلية مكتملة، وهو ما يمثل نقلة نوعية في هيكل القطاع الصيني الداخلي.

ويشير إلى أن دخول هذه الشركات إلى البورصة يفرض عليها معايير أعلى من الحوكمة والشفافية، بدلًا من الاعتماد السابق على استنزاف الدعم الحكومي دون كفاءة واضحة، مؤكدًا أن هذا الانضباط المالي قد يفرز لاعبين أقوى وأكثر قدرة على الاستمرار والمنافسة الحقيقية، لا سيما مع تركيزهم على شرائح Inference والأسواق المتوسطة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي المرتبطة بالمدن الذكية والحوسبة السحابية.

ويتابع:

هذا التوجه يخلق تقسيماً وظيفياً جديداً للسوق، يتيح للشركات الصينية التوسع في مساحات لا تهيمن عليها شركة إنفيديا بشكل كامل.

رغم ارتفاع التقييمات الحالية لهذه الشركات إلى مستويات قد توحي بوجود فقاعة سعرية مقارنة بحجم مبيعاتها الفعلية، فإن المستثمرين يراهنون على آفاق النمو المستقبلية وعلى الدعم السياسي غير المحدود لهذا القطاع الاستراتيجي.

هل تتأثر إنفيديا؟

وبالحديث عن إنفيديا، يؤكد سعيد أن الخطر الحقيقي عليها لا يتمثل في فقدان التفوق التقني على المدى القريب، إذ لا تزال الفجوة واسعة لصالح العملاق الأميركي سواء على مستوى العتاد أو منظومة CUDA البرمجية، إلا أن التهديد الأبرز يكمن في تآكل حصتها السوقية داخل الصين، التي كانت تمثل أحد أهم محركات نموها.

ويوضح أن صعود البدائل المحلية الأرخص والمدعومة حكوميًا قد يجعل منتجات إنفيديا المخصصة للسوق الصينية، مثل شريحة H20، أقل جاذبية أو حتى غير ضرورية بمرور الوقت، ما يفتح الباب أمام ما يُعرف بظاهرة Tech Decoupling، حيث تنفصل الأسواق تقنيًا وتتحول الصين إلى سوق شبه مغلقة بمعاييرها الخاصة.

ويختتم سعيد حديثه بالقول إن هذا التحدي قد يتحول على المدى المتوسط والبعيد إلى تهديد عالمي، في حال نجحت الشركات الصينية في تقديم حلول متكاملة تجمع بين السعر التنافسي والأداء المقبول، بما يسمح لها بمنافسة إنفيديا في الأسواق الناشئة والدول غير الملتزمة بالعقوبات الأميركية، الأمر الذي قد يضغط على هوامش أرباح إنفيديا المرتفعة ويدفعها إلى خوض حروب سعرية غير مألوفة لها.

ويؤكد أن العالم يشهد اليوم إعادة رسم حقيقية لخريطة صناعة أشباه الموصلات، مع سعي الصين للتحول تدريجيًا من مستورد للتكنولوجيا إلى منافس شرس يمتلك أدواته الخاصة.

تحدي الهيمنة الأميركية

ويشير تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، إلى أن:

بدا الأمر وكأنه تكرارٌ لما حدث سابقاً، وذلك مع ارتفاع أسهم شركة ميتاكس إنتغريتد سيركتس لصناعة الرقائق بنسبة 700 بالمئة في أول يوم تداول لها في بورصة شنغهاي يوم الأربعاء. وكانت أسهم شركة مور ثريدز قد ارتفعت بأكثر من 400 بالمئة في أول يوم تداول لها قبل أسبوعين فقط.

إنها أحدث شركات رقائق الذكاء الاصطناعي الصينية التي يستثمر فيها مستثمرو البلاد أموالهم، في الوقت الذي تسارع فيه لتطوير أشباه الموصلات الخاصة بها وتحدي هيمنة شركة إنفيديا في مواجهة القيود الأميركية على الصادرات.

كلاهما يقوم بتطوير وحدات معالجة الرسومات (GPUs)، وهو نوع من الرقائق التي تصنعها شركة إنفيديا وتستخدم في الذكاء الاصطناعي المتقدم.

ونقل التقرير عن محلل الأسهم في ماكواري، يوجين هسياو، قوله: إن حماس المستثمرين تجاه الاكتتابات العامة الأولية لرقائق الذكاء الاصطناعي الصينية يتشكل جزئياً من خلال التوقعات طويلة الأجل بأن الصين ستبني نظاماً بيئياً مكتفياً ذاتياً لأشباه الموصلات مع استمرار التوترات مع الولايات المتحدة.

حظرت واشنطن مبيعات أشباه الموصلات الأكثر تطوراً من شركة إنفيديا إلى البلاد. وبينما خفف الرئيس الأميركي دونالد ترامب القيود المفروضة على تصدير بعض رقائق إنفيديا، كانت الهيئات التنظيمية في البلاد تخطط لتقييد الوصول إلى معالجات الشركة، وفقاً لما ذكرته صحيفة فايننشال تايمز في وقت سابق من هذا الشهر، في إطار سعيها لتقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية في سباق الذكاء الاصطناعي.

ولم يتمكن أي من مصنعي رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين - والتي تشمل مجموعة من عمالقة التكنولوجيا مثل هواوي وعلي بابا وبايدو - من تطوير معالجات تضاهي أحدث معالجات إنفيديا حتى الآن.

لكن في حين لا تزال هناك عوائق كبيرة في التغلب على قيود مراقبة الصادرات في بعض مجالات سلسلة توريد الرقائق، مثل المعدات، فقد حققت خطوات كبيرة في مجالات أخرى، مثل الذاكرة.

تحول عميق

وإلى ذلك، يشير خبير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي من جامعة سان خوزه الحكومية – كاليفورنيا، الدكتور أحمد بانافع، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن:

تسارع الطروحات العامة لشركات تصنيع الرقائق في الصين يعكس مؤشراً استراتيجياً على تحوّل عميق في شكل المنافسة العالمية داخل قطاع أشباه الموصلات، وعلى مستقبل هيمنة اللاعبين الكبار، وفي مقدمتهم شركة إنفيديا.

هذا التسارع، من جهة أولى، يعكس إصرار بكين على بناء منظومة تقنية مكتفية ذاتيًا، في ظل القيود الأميركية المتزايدة على تصدير الرقائق المتقدمة. فإدراج شركات الرقائق في البورصات الصينية يوفّر لها سيولة كبيرة تُستخدم في تمويل البحث والتطوير، وبناء مصانع جديدة، واستقطاب الكفاءات، ما يحوّل هذه الشركات تدريجيًا من موردين محليين إلى لاعبين طموحين على الساحة العالمية، حتى وإن بدأت بتقنيات أقل تقدمًا.

من جهة ثانية، المنافسة مع إنفيديا لا تعني بالضرورة التفوق التقني الفوري.. إنفيديا لا تزال متقدمة بفارق واضح في معالجات الذكاء الاصطناعي عالية الأداء، إضافة إلى منظومة البرمجيات المتكاملة التي بنتها حول شرائحها على مدار سنوات.

لكنه يضيف أن الرهان الصيني مختلف، إذ يقوم على منطق "الكم والانتشار" بدل القفز السريع إلى القمة، عبر إنتاج شرائح أقل تطورًا لكنها أرخص، ومتاحة محليًا، وقابلة للتوسع داخل سوق ضخم يضم مراكز بيانات، وشركات ذكاء اصطناعي، ومؤسسات حكومية.

ويتابع أن هذا الواقع يخلق نمطاً جديداً من المنافسة، حيث تواصل إنفيديا هيمنتها على السوق العالمية المتقدمة تقنياً، في حين تبني الصين سوقاً موازية قد لا تنافس اليوم في أعلى مستويات الأداء، لكنها تنافس بقوة في مجالي الاستقلال والسيادة التقنية. ومع مرور الوقت وتراكم الخبرات والتمويل، قد تبدأ الفجوة التقنية بالانحسار تدريجيًا.

ويؤكد بانافع أن الأهم في هذه الطروحات العامة هو أنها تكشف أن سباق الرقائق لم يعد سباق شركات فقط، بل سباق أنظمة اقتصادية كاملة، فالولايات المتحدة تعتمد على شركات رائدة تقود الابتكار العالمي، بينما تبني الصين منظومة صناعية متكاملة مدعومة بالسوق المحلية ورأس المال والسياسات الحكومية.

ويضيف: تسارع الطروحات العامة لشركات الرقائق في الصين لا يشكّل تهديدًا مباشرًا وفوريًا لإنفيديا، لكنه يشير بوضوح إلى ولادة مشهد تنافسي مزدوج: عالم تقوده إنفيديا في القمة التقنية، وعالم آخر تبنيه الصين بخطى ثابتة، قد لا يهيمن اليوم، لكنه يراكم عناصر القوة للمستقبل، وهو ما قد يصبح عامل الحسم خلال العقد المقبل في قطاع يتحرك بسرعة الذكاء الاصطناعي.