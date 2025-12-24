وتُعدّ "بيكو" منصة رقمية شاملة، صُمّمت خصيصاً لمساعدة الشركات على تبسيط عملياتها المالية والإدارية، من خلال واجهة واحدة سهلة الاستخدام. وتتيح المنصة إدارة فعّالة لمجموعة واسعة من الأنشطة، مثل المدفوعات، وسداد الفواتير، وإصدارها، وكشوفات الرواتب، والسفر المتعلّق بالعمل، والبطاقات المؤسسية، وخدمات الامتثال، إلى جانب العديد من الأمور المرتبطة بالعمليات التشغيلية.

ومن خلال دمج هذه الوظائف الحيوية، تساعد "بيكو" الشركات على تقليل العقبات التشغيلية، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو أكثر كفاءة.

ويتيح نموذج "المنصة كخدمة" من "بيكو"، تلبية الطلب المتنامي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشركات السوق متوسطة الحجم، على بنية تحتية رقمية سلسة ومؤتمتة، تحلّ محل الأنظمة التقليدية المجزأة.

وتعتمد المنصة على إيرادات متكررة عبر الاشتراكات، ومعدلات احتفاظ عالية بالعملاء، وقابلية توسع قوية، ما يجعلها بنية تحتية رقمية أساسية للجيل القادم من الشركات المعتمدة على الرقمنة.

وتنسجم صفقة الاستحواذ مع استراتيجية الشركة العالمية القابضة للاستثمار في منصات رائدة في فئاتها، تتميز بحوكمة قوية، ومسارات واضحة للنمو، مع القدرة على توليد قيمة مستدامة وطويلة الأجل، عبر الأسواق العالمية.

وتعكس كذلك تركيز الشركة المستمر على الأعمال المدعومة بالتكنولوجيا، التي تعزّز الكفاءة والوصول المالي والمرونة التشغيلية، حيث تدمج "بيكو" الذكاء الاصطناعي ضمن منصّتها، بما في ذلك مساعد قائم على الذكاء الاصطناعي، لأتمتة المهام الروتينية، مثل الفوترة، وإدارة النفقات، والتوقعات، والوثائق الإدارية، ما يعزز القيمة المقدمة للعملاء.

وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: "تمثل "بيكو" نوع المنصات القابلة للتوسع، والمستعدة للمستقبل، التي نستثمر فيها بشكل نشط، والتي تعالج التحديات التشغيلية الحقيقية للشركات، مع الاستفادة من التكنولوجيا لتعزيز الإنتاجية والنمو. هذا الاستحواذ يعزز محفظتنا من الخدمات الرقمية، ويدعم استراتيجيتنا في بناء شبكات قيمة متكاملة في القطاعات عالية النمو. ونرى إمكانات قوية لتوسع "بيكو" إقليمياً وعالمياً، خاصة مع التوسّع في دمج الذكاء الاصطناعي في عمليات الشركات".

من جانبه، قال كاشف خان، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بيكو القابضة": "صُمّمت "بيكو" برؤية واضحة لتمكين الشركات من إدارة عملياتها بشكل متكامل عبر منصة واحدة ذكية. وتشكّل شراكتنا مع الشركة العالمية القابضة لحظة محورية في رحلتنا. وبفضل حجم الشركة العالمية القابضة، ودعمها الاستراتيجي ورؤيتها طويلة الأمد، أصبح بإمكاننا تسريع الابتكار، والتوسع في أسواق جديدة، وتقديم قيمة أكبر للشركات الصغيرة والمتوسطة في مختلف أنحاء العالم".

وتأتي الصفقة في سياق سلسلة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات الاستراتيجية، التي أنجزتها الشركة العالمية القابضة خلال الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك شركات "إنفيكتوس للاستثمار"، و"سمّان كابيتال"، و"فيرست وومن بنك ليمتد" و"زيـلو"، ما يعكس النشاط المكثف للشركة في استثمار رأس المال في منصات مستقبلية عالية النمو، في قطاعات الخدمات المالية، والتكنولوجيا، والبنية التحتية الرقمية.

ويعزّز استحواذ الشركة على "بيكو القابضة" محفظتها العالمية، ويؤكد التزامها بدعم الشركات التي تمكّن المشاركة الاقتصادية، والكفاءة التشغيلية، والنمو المستدام عبر الأسواق المتنوعة.