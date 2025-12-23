وقالت الشركة، في منشور على منصة لينكد إن بتاريخ 19 ديسمبر، إن نائب رئيس مجلس الإدارة، راشد درويش الكتبي، والرئيس المالي، مورالي كريشنان آر، أنهيا الاستثمار رسمياً في الخلية رقم 27 ضمن هيكل الشركة، خلال زيارة إلى مقر لويدز في لندن.

محفظة عالمية وعوائد متوقعة

أوضحت الوثبة أن هذا الاستثمار يتيح لها المشاركة في محفظة أساسية تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار من أقساط التأمين على الممتلكات والحوادث عالمياً، مع توقع بدء تحقيق العوائد اعتباراً من السنة المالية 2026.

ودخلت الوثبة في شراكة مع شركة "لوكتون ري" لهيكلة الصفقة واختيار المحفظة الأساسية في سوق لويدز، بالتعاون مع جيرارد مونايير، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجيمس ماكاي، رئيس قسم رأس المال في سوق لويدز.

خطوة استراتيجية للنمو

قال الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة، شكري المهيري، إن هذا الاستثمار يمثل "معلماً محورياً" في مسار الشركة، ويعزز قدرتها على الوصول إلى حلول متقدمة لإدارة المخاطر وفرص استثمارية سجلت عوائد قوية تاريخياً.

وتُعد "لندن بريدج2" شركة خلايا محمية تأسست في إنجلترا بموجب لوائح تحويل المخاطر لعام 2017، وحصلت على موافقة الجهات التنظيمية البريطانية في أغسطس 2022، لتوفر قناة منظمة وشفافة ضريبياً للمستثمرين المؤسسيين لضخ رؤوس الأموال في سوق لويدز.