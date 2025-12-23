وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4476.15 دولار للأونصة، بعدما بلغ في وقت سابق 4497.55 دولار، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم فبراير بنسبة 0.9 بالمئة إلى 4509.80 دولار للأونصة.

توترات جيوسياسية ودعم نقدي

يرى محللون أن تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس يعزز الطلب التحوطي على الذهب، بالتوازي مع توقعات الأسواق بمزيد من خفض أسعار الفائدة الأميركية، ما يزيد جاذبية الأصول غير المدرّة للعائد.

كما تلقى الذهب دعماً إضافياً من تقارير عن احتمال اختيار رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي مطلع العام المقبل، في وقت تسعّر فيه الأسواق خفضين للفائدة خلال العام القادم.

مكاسب قوية منذ بداية العام

سجّل الذهب مكاسب تتجاوز 70 بالمئة منذ بداية العام، مدعوماً بمزيج من المخاطر الجيوسياسية، ورهانات التيسير النقدي، وعمليات شراء واسعة من البنوك المركزية، إلى جانب تجدد التدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة.

الفضة تتفوق والمعادن الأخرى تلحق

ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة إلى 69.44 دولار للأونصة بعد ملامسة 69.98 دولار، مع مكاسب سنوية تفوق 141 بالمئة بدعم نقص المعروض والطلب الصناعي.

وقفز البلاتين بنسبة 2.2 بالمئة إلى 2167.25 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى في أكثر من 17 عاماً، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 2.5 بالمئة إلى 1803.91 دولار للأونصة، مسجلاً أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات.