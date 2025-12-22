ويأتي هذا الاستثمار في إطار إستراتيجية مبادلة الأوسع، والرامية إلى الاستثمار في المنصات الرائدة التي تسهم في تسريع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وكانت شركة "أكتيس" قد أسست واستثمرت في "ريزولف إنرجي" التي أصبحت سريعاً إحدى أبرز الشركات الرائدة في قطاع توليد الطاقة النظيفة بوسط وشرق أوروبا، حيث تساعد الشركات والحكومات في تلك المنطقة على تلبية احتياجاتها من الطاقة في ظل تحديات أمن الطاقة والسياسات المناخية.

وقد حققت المنصة تقدماً ملموساً منذ تدشينها، ويجري العمل حالياً على إنتاج نحو 750 ميغاواط من مشاريع الطاقة المتجددة في رومانيا وبلغاريا، إلى جانب مشاريع تطوير إضافية بقدرة 1.5 جيجاواط في مرحلة متقدمة، من بينها مشروع "داما" في رومانيا، الذي يُعد أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أوروبا.

وتتمتع "ريزولف إنرجي" بخبرات تربو على 15 عاماً في قطاع الطاقة النظيفة على مستوى المنطقة، ويضم فريق إدارتها التنفيذي أسماء سبق لها أن طوّرت أكبر محطات طاقة الرياح في كل من كرواتيا وجمهورية التشيك، إضافة إلى أكبر محطة طاقة رياح مستقلة في رومانيا.

وسيسهم الالتزام الاستثماري المشترك لكل من مبادلة و"أكتيس" في "ريزولف إنرجي" في تسريع نمو الشركة، لتصبح المنصة الرائدة للطاقة المتجددة في وسط وشرق أوروبا.

وقال سائد عرار، مدير تنفيذي ورئيس وحدة البنية التحتية بقطاع استثمارات الأصول المادية في مبادلة، بهذه المناسبة، إن هذا الاستثمار يعكس إستراتيجية مبادلة الهادفة إلى بناء وتوسيع محفظة الأصول المادية التي تدعم جهود التحول نحو اقتصاد منخفض الكربون، وتمثل "ريزولف إنرجي" منصة متميزة بما توفره من ريادة وحجم أعمال وحضور واسع في الأسواق، حيث تسهم في تسريع تطوير مشاريع مصادر الطاقة المتجددة في وسط وشرق أوروبا.

وأضاف أن الشراكة مع "أكتيس" تضمن الاستثمار مع شريك يتمتع بخبرات طويلة وسجل حافل في مجال البنية التحتية المستدامة، ومن خلال هذا التعاون، ندعم توفير الطاقة النظيفة والموثوقة للصناعات وقطاعات الأعمال، مع تحقيق قيمة طويلة الأمد لجميع الأطراف المعنية.

من جانبه، قال أليستير هاموند، الرئيس التنفيذي لشركة "ريزولف إنرجي"، إنه بفضل الدعم المالي والفني من "أكتيس"، حققت "ريزولف إنرجي" تقدماً كبيراً، حيث يجري العمل على مشروعين كبيرين للطاقة المتجددة في منطقة جنوب شرق أوروبا، مع قرب البدء في تدشين مشروعين آخرين بعد نجاحنا في الحصول على "عقود الفروقات السعرية" في رومانيا.

وأوضح أنه من شأن هذه الشراكة مع مستثمر رئيسي آخر ملتزم بمجال الطاقة المتجددة، أن تتيح للشركة إمكانية التوسع بشكل أكبر وتسريع وتيرة تحول قطاع الطاقة في المنطقة.

من ناحيتها قالت لوسي هاينتز، رئيسة قطاع الطاقة لشركة "أكتيس"، إن المستثمرين يبحثون عن المرونة والحجم والأهمية التي يوفرها نموذج "أكتيس" للاستثمار في البنية التحتية المستدامة في الأسواق الناشئة، مضيفا : "أننا نبني أصولاً حقيقية نعدها أساسية للتنمية الوطنية، ونقرن ذلك برأس مال استثماري منضبط وطويل الأجل".