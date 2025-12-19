يشمل العقد جميع الأعمال الإنشائية الخاصة بـ 735 فيلا فاخرة، ما يعكس التزام "مدن" باتباع أفضل المعايير العالمية في مشاريعها. ويوفر المشروعان فللاً فاخرة بتصاميم متنوعة وخيارات واسعة، تضع معايير جديدة لمفهوم المساحات المعيشية والسكنية الراقية ضمن مواقع استراتيجية مرتفعة، حيث تتوزع الوحدات السكنية على أكبر تلّتين من صنع الإنسان، بارتفاع يصل إلى 45 و55 متراً، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها على مستوى المجتمعات السكنية في المنطقة.

ويتراوح حجم الفلل ما بين 350 إلى 2700 متر مربع، وتشمل مساحات معيشة واسعة تتنوع من 3 إلى 8 غرف نوم، بما يكفل لهم الخصوصية والرفاهية.

والجدير بالذكر بأن "مدن" سبق وأن منحت عقد أعمال البنية التحتية للمشروعين في وقت سابق.

ويقدم المشروعان للساكنين مجموعة متكاملة من المرافق الرياضية والتجارية والمقاهي والمطاعم الراقية. كما يمكن لسكان المشروعين الاستفادة من شبكة نقل مخصصة للدراجات الهوائية بطول 220 كيلومتراً.

تأتي هذه الترسية في سياق توسّع متسارع يشهده سوق الإسكان الفاخر في أبوظبي، مدفوعاً بارتفاع الطلب على الفلل والمجتمعات السكنية المتكاملة، مع استمرار تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وزيادة أعداد السكان والمقيمين ذوي الدخل المرتفع.

وتشير بيانات حكومية وتقارير سوقية إلى أن الإمارة ركزت خلال الأعوام الأخيرة على تطوير مشاريع سكنية نوعية خارج النطاقات التقليدية، ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتنويع الخيارات السكنية، بالتوازي مع استثمارات واسعة في البنية التحتية والمرافق والخدمات المرتبطة بالمجتمعات الجديدة.