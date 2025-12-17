ينعكس نهج النادي في تنويع الإيرادات طويل الأمد في مصادر الدخل الرئيسة مع اعلان النادي تحقيق إيرادات بلغت 694.1 مليون جنيه إسترليني، والإبلاغ عن خسارة هامشية قدرها 9.9 مليون جنيه إسترليني.

وفي سياق المعايير التي اعتمدها النادي في المواسم السابقة، فقد اعتُبرت مشاركة النادي في دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس عشر على التوالي واحتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي، نتيجة مخيبة للآمال.

وقد شهد الاستثمار الاستراتيجي في الفريق انضمام لاعبين مثل تيجاني ريندرز، وريان شيركي، ونيكو غونزاليس إلى النادي، مع تعهد إرلينغ هالاند وهو المهاجم الأكثر غزارة في تسجيل الأهداف عالميًا، بمواصلة مسيرته مع النادي للعقد القادم.

وتمثلت أبرز التغييرات التي شهدها النادي خارج الملعب في اختتام تشيكي بيجيريستين مسيرته كمدير رياضي لنادي مانشستر سيتي بعد 13 عامًا من النجاحات المذهلة مع النادي، وانضم هوجو فيانا ليشغل المنصب ذاته، مرافقًا تشيكي خلال المرحلة الانتقالية لضمان انتقال سلس للمهام. كما شهدت نهاية موسم 2024-2025 أيضا ختام عقدٍ من العطاء قدّمه كيفن دي بروين وهو أحد أبرز لاعبي مانشستر سيتي على الاطلاق بعد 10 سنوات مليئة بالإنجازات.

وقد تحدث خلدون المبارك رئيس مجلس إدارة النادي في معرض حديثه عن موسم النادي قائلاً:

"لو تأملنا ما تحقق خلال هذا العام لرأينا مدى أهمية الانجازات في تعزيز مكانة النادي واستمرار تطوره على المدى الطويل.

والحقيقة أن حرصنا وتركيزنا على مواصلة تطوير النادي لم يضعف أو يقل بأي شكل من الأشكال. لقد شهد الموسم التزام جميع العاملين والمعنيين بالاستمرار في تطوير نادي مانشستر سيتي على أرض الملعب وخارجه".

"ومما يدلّ على مدى التقدم الذي أحرزناه منذ عام 2008 أن يُعدّ احتلال المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الخامس عشر على التوالي، نتيجةً مخيبة للآمال. ومع ذلك، لا أحد يفرض على نادي مانشستر سيتي معايير أعلى مما نفرضه على أنفسنا، ولذلك نفخر بارتفاع مستوى التطلعات التي بلغناها بفضل نجاحنا المتواصل. لقد التزمنا باستثمارات كبيرة في تجديد تشكيلة الفريق الأول للرجال، ونتطلع قدمًا إلى رؤية هذه المجموعة الجديدة تتطور أكثر تحت قيادة بيب جوارديولا".

"كما تجدر الإشارة إلى نجاحنا في مواجهة التحديات التي شهدتها الأشهر الاثنتي عشر الماضية بهدوء وعزيمة ورؤية واضحة. وفي جميع المجالات، فإن القدرة على مواجهة الشدائد والخروج منها بقوة أكبر هي دلالة على ثبات المؤسسة وقوتها. وهذا ما نجحنا في تحقيقه في موسم 2024/2025 على جميع الأصعدة، سواء في نادي مانشستر سيتي أو في مجموعة السيتي لكرة القدم، الأمر الذي يبعث فينا جميعًا شعورًا بالتفاؤل والقدرة على مواصلة التقدم".

من جانبه فقد تحدث الرئيس التنفيذي للنادي فيران سوريانو قائلاً:

"ما زال النادي يرتكز على مقومات مهمة وراسخة وما زلنا ملتزمين بقوة باستراتيجيتنا التي ترتكز على جمالية كرة القدم وعلى التفوق التشغيلي والتأثير المجتمعي ومواصلة الابتكار على المدى الطويل".

"وبما يجسد هذا الالتزام، شهدنا توقيع الاعب إرلينج هالاند وشركة بوما عقودًا طويلة الأمد مع النادي".

"لقد شهدنا موسم صعبًا وتعلمنا منه الكثير، وأي نجاح نحققه في المستقبل سيعزى – ولو جزئيًا - إلى الدروس التي اكتُسبت والشخصية التي صُقلت في ظل ظروف صعبة. وكما كنا نقول لأنفسنا دائمًا "أربحوا أو تعلموا". وبينما نتطلع إلى المستقبل بطموح وثبات فنحن واثقون من امتلاكنا المقومات والجمهور والثقافة اللازمة لمواصلة مسيرتنا الحافلة بالطموح والإنجازات".

يسلط التقرير السنوي الضوء على عدد من الإنجازات المهمة التي تجسد التزام النادي بتحقيق النمو المستدام والتطور المستمر والتأثير في المجتمع.

تم إحراز تقدم كبير في تطوير المدرج الشمالي والمرفق الترفيهي التابع للنادي والبالغة قيمته 300 مليون جنيه إسترليني، والذي سيفتتح على مراحل بدءًا من افتتاح المدرج الشمالي الموسع قبل نهاية موسم 2025-2026. وقد تم انجاز الجزء الأكبر من الأعمال الانشائية والخارجية الرئيسة ووصلت أعمال البناء إلى أعلى نقطة لها واكتملت في الربيع. وفي سياق هذا التطوير فقد أعلن النادي عن ابرامه شراكة مع مجموعة فنادق راديسون العالمية التي ستتولى إدارة فندق النادي المكون من 401 غرفة.

كما سينضم المدرج الشمالي الموسع للنادي والمرافق عالمية المستوى إلى ميدان كوب لايف (Co-op Live) الذي يتسع لـ 23,500 شخص، علمًا بأن هذا الميدان نتيجة تعاون مشترك بين مجموعة سيتي لكرة القدم ومجموعة أوك فيو.

كما شهد سير العمل تقدمًا في المركز الرياضي للسيدات في أكاديمية سيتي لكرة القدم والبالغة قيمته 10 ملايين جنيه إسترليني والذي سيصبح مقرًا للفريق الأول للنساء.

إضافة الى ما تقدم فقد تُوجت جهود رودري بكونه أول لاعب في مانشستر سيتي يحصل على جائزة الكرة الذهبية وهي أرفع جائزة فردية في كرة القدم.

واستمر انتقال المواهب من الأكاديمية إلى الفريق الأول بوتيرة سريعة إذ أصبح نيكو أوريلي آخر خريج يعزز مكانته ضمن تشكيلة بيب غوارديولا.

كما واصلت المؤسسة الخيرية الرسمية للنادي City in the Community مهمتها في تمكين الشباب من عيش حياة صحية من خلال كرة القدم، وإشراك أكثر من 16,900 شخصًا في 19 برنامجا في موسم 2024-2025.

وحقق نادي مانشستر سيتي مستويات جديدة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث ارتفع عدد المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي بنسبة 60 بالمئة سنويًا. كما سجل النادي أعلى نسبة لمشاهدات الفيديو في الدوري الممتاز اذ بلغ مجموع المشاهدات عبر القنوات الخمس البارزة 13.9 مليار مشاهدة، في حين بلغت المشاركات عبر إنستغرام وفيسبوك وتيك توك وإكس 1.4 مليار مشاركة.