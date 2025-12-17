ويعكس تفاعل المستثمرين مع هذه التحركات الاهتمام العالمي بسلعة تتأثر أسعارها بالعوامل الاقتصادية مع التطورات التكنولوجية والسياسية.

تتجاوز أهمية النحاس كونه سلعة تجارية تقليدية، إذ أصبح مرتبطاً مباشرة بمشاريع التحول الرقمي والطاقة المستدامة، ما يجعل أي تغير في أسعاره مؤشراً لمدى تأثير هذه القطاعات على الأسواق العالمية.

بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأميركية، فإن:

أسعار النحاس ارتفعت هذا العام بشكل كبير، مسجلةً مستويات قياسية متعددة، مدفوعة باضطرابات في سلاسل التوريد، فضلاً عن المخاوف من فرض تعريفات جمركية أميركية أدت إلى زيادة الطلب. ومن المتوقع أن يستمر هذا الارتفاع حتى عام 2026.

يتوقع محللو سيتي ارتفاعاً كبيراً في أسعار المعدن الأحمر مدفوعاً بزيادة الطلب بقيادة قطاعي التحول الطاقي والذكاء الاصطناعي. وتتطلب مشاريع الكهرباء وتوسيع الشبكات وإنشاء مراكز البيانات كميات كبيرة من المعدن لتمديد الأسلاك ونقل الطاقة وبنية التبريد التحتية.

بحسب سيتي، من المتوقع أن يسهم النقص المتوقع في النحاس نتيجة لمحدودية إمدادات المناجم واستمرار تخزين النحاس في الولايات المتحدة.

تتوقع شركة الوساطة أن يصل سعر النحاس إلى 13,000 دولار للطن في أوائل عام 2026، بل وحتى إلى 15,000 دولار بحلول الربع الثاني من العام المقبل .

وبالمثل، يرى الرئيس التنفيذي لشركة أفاتار كوموديتيز، أندرو جلاس، أن أسعار النحاس ستصل إلى "مستويات قياسية جديدة"، خاصة مع استمرار التخزين المادي في الولايات المتحدة.

وقال خبراء لشبكة سي إن بي سي إن الموجة الأخيرة من الارتفاع قد تسارعت بشكل كبير بسبب المخاوف المتعلقة بالتعريفات الجمركية، حيث أدت المخاوف من أن تفرض واشنطن رسومًا على واردات النحاس المكرر اعتبارًا من عام 2027 إلى زيادة كبيرة في الطلب.

موجة صعود

يقول خبير اقتصاديات الطاقة، نهاد إسماعيل، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية":

أسعار النحاس تشهد موجة صعود قوية تعكس تحولات هيكلية في أسواق السلع العالمية.

المعدن الأحمر ارتفع بنحو 36 بالمئة منذ بداية العام، وهو مؤشر واضح على دخول السوق في نمط تصاعدي مستدام.

الأيام القليلة الماضية شهدت موجة من التوقعات المتباينة بشأن أسعار النحاس خلال الفترة المقبلة.

حدد بنك مورغان ستانلي نطاقًا سعريًا يتراوح بين 10,650 دولارًا للطن كحد أدنى و12,780 دولارًا للطن كحد أقصى. في المقابل، توقّع غولدمان ساكس -رغم حديثه عن فائض محتمل في الإمدادات - أن يبلغ سعر النحاس 11 ألف دولار للطن المتري خلال عام 2026.

ويشير إسماعيل إلى أن شركة استشارية متخصصة في السلع الاستراتيجية لم تضع رقمًا سعريًا محددًا، لكنها توقعت ارتفاع الطلب العالمي على النحاس بنسبة 24 بالمئة بحلول عام 2035، أي بزيادة سنوية تعادل 8.2 ملايين طن، ليصل إجمالي الطلب إلى 42.7 مليون طن.

كما نقل عن تقارير مختلفة توقعات أكثر تفاؤلًا تشير إلى وصول الأسعار إلى 13 ألف دولار للطن في الربع الأول من 2026، وارتفاعها إلى 15 ألف دولار للطن في الربع الثاني من العام نفسه، مرجّحًا أن يكون متوسط أسعار 2026 قريبًا من 12 ألف دولار للطن.

ويوضح إسماعيل أن صعود الأسعار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها:

التعريفات الجمركية الأميركية التي أحدثت اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، ما أدى إلى تشدد السوق وارتفاع الأسعار.

قوة الطلب الصيني رغم تسجيل تراجع في الواردات خلال شهر نوفمبر الماضي.

الطلب المتسارع من مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، حيث يُقدَّر استهلاك هذه القطاعات بنحو 2200 تيراواط/ساعة من الكهرباء، وهي أرقام ضخمة تستدعي توسعًا كبيرًا في الشبكات الكهربائية المعتمدة بشكل أساسي على النحاس.

قطاع السيارات الكهربائية، الذي يستهلك ما يقارب أربعة أضعاف كمية النحاس مقارنة بالسيارات التقليدية.

إضافة إلى عمليات التخزين الاستراتيجي في كل من الولايات المتحدة والصين، والتي تسهم في تشديد المعروض ودعم الأسعار.

انخفاض محدود

ورغم توقعات مؤسسات أخرى أكثر تفاؤلاً، تتوقع أبحاث غولدمان ساكس انخفاض أسعار النحاس إلى حد ما في عام 2026 من مستوياتها القياسية الأخيرة، حتى مع ارتفاع الطلب على المعدن من الشبكة والبنية التحتية للطاقة تدريجياً على المدى الطويل.

ويقول محلل الأبحاث في غولدمان ساكس، إوين دينسمور، في تقرير: ارتفعت أسعار النحاس والمعادن الصناعية الأخرى كالألومنيوم والليثيوم هذا العام مع انخفاض أسعار الفائدة ، وضعف الدولار الأميركي، وتحسن التوقعات بشأن النمو الاقتصادي الصيني. وقد أسهمت اضطرابات سلاسل التوريد، والتغيرات في السياسات، والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأسعار.

بينما بلغ سعر النحاس مستوى قياسياً قدره 11,771 دولاراً للطن في 8 ديسمبر، تتوقع أبحاث غولدمان ساكس استمرار فائض العرض العالمي لمنع أسعار النحاس من تجاوز 11,000 دولار لفترة طويلة في عام 2026.

وتشير التقديرات إلى أن الطلب الصيني على النحاس المكرر قد انخفض إلى 8 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2025، حيث تضاءل تأثير سياسات التحفيز والتحميل المسبق للتعريفات الجمركية في بداية العام.

وتتوقع أبحاث غولدمان ساكس أن يبقى سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن العام المقبل ضمن نطاق يتراوح بين 10,000 و11,000 دولار، وذلك بفضل النمو القوي للطلب العالمي من شبكات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة، مدعومًا بالاستثمار في قطاعات استراتيجية مثل الذكاء الاصطناعي والدفاع، مما سيمنع الأسعار من الانخفاض إلى ما دون 10,000 دولار.

ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر النحاس في بورصة لندن للمعادن 10,710 دولارات في النصف الأول من عام 2026.

رغم أن سوق النحاس العالمي شهد فائضاً هذا العام، إلا أن مزيجاً من النمو المحدود في المعروض من المناجم وارتفاع الطلب الهيكلي من قطاع الطاقة من شأنه أن يخلق توازناً أكبر بين العرض والطلب العام المقبل، ويرفع الأسعار لما بعد عام 2026.

ويتوقع الفريق الآن أن يختتم سوق النحاس العالمي عام 2025 بفائض قدره 500 ألف طن (بعد تعديله بالزيادة من 215 ألف طن سابقاً).

أحد الركائز الأساسية

من جانبها، تقول أستاذة الاقتصاد والطاقة، الدكتورة وفاء علي، لموقع اقتصاد سكاي نيوز عربية:

النحاس أحد الركائز الأساسية لعصر الرقمنة المتسارعة، والعنصر الحيوي لتشغيل مراكز البيانات التي تمثل العقل الرقمي للعالم.

إعادة خلط أوراق المشهد العالمي بفعل "أجندة ترامب"، أدت إلى تداخل حاد بين السياسة والاقتصاد، وانحراف معياري في آليات السوق، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أسواق المعادن، خاصة سوق النحاس، الذي أصبح في قلب التوترات الجيوسياسية والاقتصادية.

تصاعد مؤشرات الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في فترات، وازدياد الطلب العالمي بفعل توسع مراكز الذكاء الاصطناعي، رفعت أسعار النحاس إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، متجاوزة حاجز التوقعات.

وتتابع أن قراءة المشهد تشير إلى احتمالية تعرض الأسواق العالمية لعجز يُقدَّر ملحوظاً بحلول عام 2026، في ظل تسارع الاستثمارات في الاقتصاد الرقمي، والتوسع في مراكز البيانات، والتحول العالمي نحو الطاقة المتجددة، حيث يبرز النحاس كمعدن مثالي ومحوري لهذه الصناعات.