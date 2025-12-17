وبموجب هذا الاستحواذ، ستواصل مبادلة و"باين" دعم الشركة في المرحلة القادمة من مسيرة نموها.

يقع المقر الرئيسي لشركة "سيرفس لوجيك" في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة، وتعمل انطلاقاً من أكثر من 140 موقعاً في جميع أنحاء أميركا الشمالية.

وتختص الشركة في خدمات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء للقطاع التجاري، بما في ذلك الصيانة الوقائية، وخدمات الطوارئ، واستبدال الوحدات، ومشاريع التحديث والتجديد.

وتجمع "سيرفس لوجيك" التي تضم ضمن شبكتها أكثر من 5,000 فني، بين نموذج خدمة محلية عالية الجودة ومزايا الانتشار الوطني، مما يجعلها شريكاً موثوقاً لآلاف العملاء عبر مختلف القطاعات والمناطق. وتمتلك الشركة سجلاً طويلاً من صفقات الاستحواذ الإستراتيجية الناجحة والتعاون المستمر مع المُلّاك والمشغّلين المحليين.

وأكد زهير رقراقي، رئيس الصناعات وخدمات الأعمال في مبادلة، بهذه المناسبة، أهمية تعاون مبادلة مع باين كابيتال وفريق شركة سيرفس لوجيك في هذه المرحلة المهمة من مسيرة الشركة، لافتا إلى أن "سيرفس لوجيك" نجحت في بناء منصة رائدة تقوم على تقديم خدمات متميزة، وتوفير خبرة تقنية متقدمة، وعلاقات وثيقة مع العملاء. وأوضح أن هذا الاستثمار يعكس قناعة مبادلة بقدرة الشركة على تحقيق نمو متواصل، وبإستراتيجيتها الداعمة للشركات التي تقدم خدمات أساسية تتسم بالمرونة، وتتمتع بفرص حقيقة لخلق القيمة، متطلعا إلى العمل عن كثب مع باين كابيتال وفريق الإدارة لتعزيز آفاق التوسع، وترسيخ الحضور في السوق، وإطلاق الإمكانات الكاملة للشركة.

وقد قاد فريق الأسهم الخاصة لشركة "باين كابيتال" في أميركا الشمالية هذا الاستثمار، وهو فريق يتمتع بتاريخ طويل في بناء الشراكات ودعم نمو الشركات الرائدة في مجالات الخدمات والتوزيع.

وبموجب هذا الاستحواذ، تنضم "سيرفس لوجيك" إلى محفظة المنصات الخدمية واسعة النطاق التابعة للشركة، والتي تشمل "إمبيريال دايد"، و"يو إس إل بي إم"، و"فرونتلاين رود سيفتي"، و"ديلر تاير"، و"غايدهوس"، و"هارينغتون بروسس سوليوشنز".

وتولّت "باركليز" و"جيفريز" مهام المستشارين الماليين الرئيسيين المشتركين. وقدّمت "روبس آند غراي" الاستشارات القانونية لشركة باين كابيتال. كما قدّمت "هاريس ويليامز" و"غولدمان ساكس وشركاه" الاستشارات المالية الرئيسية المشتركة لشركة "سيرفيس لوجيك"، وتولت "جيه بي مورغان ومورغان ستانلي وشركاه" مهام الاستشارات المالية. في حين تولّت "لاثام آند واتكينز" الاستشارات القانونية لشركة ليونارد غرين.