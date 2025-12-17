وقال مستشار البيت الأبيض للعلوم والتكنولوجيا، "مايكل كراتسيوس"، إن القرار يأتي في ظل تعثر الالتزامات المتفق عليها.

وأضاف أن واشنطن تأمل استئناف التعاون فور تحقيق تقدم ملموس في التنفيذ.

تعاون تقني واسع النطاق

تشمل الشراكة المعلقة مجالات تكنولوجية متقدمة، ومن بينها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النووية المدنية، والحوسبة الكمومية.

وكان الإعلان عن التوصل إلى تسوية تجارية بين البلدين في أوائل مايو قد أثار اهتماماً واسعاً.

وجاءت تلك التسوية كأول اتفاق تجاري تعقده إدارة الرئيس الأميركي، "دونالد ترامب"، بعد فرض الرسوم الجمركية في أبريل.

خلافات تعرقل التنفيذ

بحسب تقارير إعلامية، لا تزال المباحثات متعثرة حول عدة ملفات، وتشمل قضايا سلامة الغذاء، وتنظيم الإنترنت، وشروط النفاذ إلى الأسواق.

وتسعى الولايات المتحدة بشكل خاص إلى فتح السوق البريطانية أمام صادراتها الزراعية.

وترى واشنطن أن هذا الملف يمثل عنصراً أساسياً في توازن الاتفاقات التجارية.

تخفيف جزئي للرسوم

بموجب الاتفاقية المعلنة سابقاً، خفّضت الحكومة الأميركية الرسوم الجمركية على معظم المنتجات البريطانية المصدّرة إلى الولايات المتحدة.

وبلغت هذه الرسوم عشرة بالمئة، في خطوة هدفت إلى دعم التبادل التجاري بين الجانبين.