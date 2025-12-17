ويُتداول السهم تحت رمز "ألف طاقة"، في إضافة جديدة لقطاع الطاقة والخدمات النفطية في السوق الكويتي.

وتأسست شركة "العملية للطاقة" في عام 2015، وهي شركة كويتية متخصصة في خدمات قطاع التنقيب والإنتاج.

وتشمل أنشطتها حفر آبار النفط والغاز، واستخراج النفط والغاز الطبيعي، وصيانة المنشآت النفطية والآبار، إلى جانب مصافي النفط والبتروكيماويات، وحفر آبار الغاز وعمليات حقن الغازات في الحقول النفطية.

وسبق الإدراج قيام الشركة بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 56.65 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ20 مليون دينار سابقاً.

وشملت الزيادة إصدار أسهم منحة، وتحويل أسهم تفضيلية إلى أسهم عادية، إضافة إلى طرح خاص أولي ضمن خطوات إعادة الهيكلة قبل الإدراج.

وقالت بورصة الكويت إن "العملية للطاقة" طرحت 45.9 بالمئة من أسهمها.

وأوضحت أن الطرح استهدف تنويع قاعدة المساهمين، وتعزيز ممارسات الحوكمة، وتوسيع قاعدة المستثمرين.

مدراء الاكتتاب والصفقة

جرى تعيين شركة "الاستثمارات الوطنية" وكيلاً للاكتتاب ومستشاراً للإدراج.

كما تولت شركتا "الاستثمارات الوطنية" و"المجموعة المالية هيرمس الإمارات" مهام المنسقين الرئيسيين المشتركين.

وضمت قائمة مديري الاكتتاب شركات "الاستثمارات الوطنية"، و"المجموعة المالية هيرمس"، و"أرقام كابيتال المالية".

عقود متراكمة ودعم للسوق

نقلت البورصة عن نائب رئيس مجلس إدارة "العملية للطاقة"، رواف إبراهيم بورسلي، أن الإدراج يمثل "لحظة استثنائية" في مسيرة الشركة.

وأشار إلى أن قيمة العقود المتراكمة بلغت نحو 324 مليون دينار كويتي حتى يونيو 2025.

وأكدت بورصة الكويت أن إدراج "العملية للطاقة" يدعم سوق المال الكويتي.

وأضافت أن الخطوة تسهم في توسيع قاعدة الشركات المدرجة، وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتحفيز شركات أخرى على التوجه نحو الإدراج.