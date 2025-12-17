ويُعدّ هذا المؤشر أول مؤشر يركّز على الدخل في المنطقة، حيث يسلّط الضوء على الشركات التي تتمتع بسجّل ثابت ومستدام في توزيعات الأرباح.

ويضمّ المؤشر 17 شركة مدرجة شكّلت مجتمعةً أكثر من 70 بالمئة من إجمالي التوزيعات النقدية التي دفعتها الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال عام 2025، ما يعزّز أهميته كمعيار للمستثمرين الذين يركزون على الدخل طويل الأجل.

ويعكس إدراج "بروج" إمكانياتها المتميزة في توليد تدفقات نقدية مستدامة، عبر دورات السلع الأساسية، مدعومة بمنصة إنتاج عالمية المستوى وطلب مستمر على منتجاتها في أسواقها الرئيسة في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا.

وتُعزّز هذه الأسس قدرة "بروج" على تحقيق أرباح مستقرة عبر مختلف الدورات الاقتصادية، والحفاظ على توزيعات أرباح جذابة وواضحة المعالم.

وبهذه المناسبة، قال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بروج": "يسهم إدراج "بروج" في مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية" في تعزيز مكانتنا كإحدى الشركات الرائدة في المنطقة في مجال الأسهم من حيث العائد، ويبرز قوة ومرونة نموذج أعمالنا. ومن خلال تركيزنا على التميز التشغيلي، والكفاءة في إدارة رأس المال، وتعزيز القيمة على المدى الطويل، نستطيع تقديم عوائد ثابتة وموثوقة للمساهمين".

وأكّدت "بروج" مجدداً عزمها توزيع أرباح عن السنة المالية 2025، بقيمة 16.2 فلساً للسهم، ومن المتوقّع أن تحافظ عليها "مجموعة بروج الدولية"، عند إطلاقها، حتى عام 2030 على الأقل، وذلك رهناً بالحصول على الموافقات اللازمة.

ويتضمن الإطار المقترح إمكانية زيادة نسبة توزيع الأرباح المستهدفة إلى 90 بالمئة من صافي الأرباح.

وبفضل هوامش الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، الرائدة على مستوى القطاع، والميزانية العمومية القوية، والاستراتيجية الواضحة طويلة الأجل، ما تزال "بروج" في وضع جيد لتحقيق عوائد مستقرة وطويلة الأجل للمساهمين.

كما يُسهم إدراج الشركة في مؤشر "فوتسي سوق أبوظبي لأعلى التوزيعات النقدية" في تعزيز مكانتها لدى المستثمرين الإقليميين والدوليين الذين يركزون على الدخل، وترسيخ موقعها كفرصة استثمارية رائدة وعالية الجودة ضمن سوق رأس مال متطور باستمرار.